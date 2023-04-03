Назван банкир года — FinAwards-2023 Сегодня 13:00 — Фондовый рынок

В пятницу, 31 марта, в Киеве состоялась шестая церемония награждения FinAwards — ежегодной всеукраинской премии, которая определяет лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Учредители премии FinAwards — порталы Finance.ua и Минфин.

«Банкир года» — привычная для FinAwards номинация. В этом году с самым высоким количеством баллов от экспертов и бесспорной поддержкой голосования на сайте это звание получил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Звание банкира года Гороховский получает уже второй раз. Первый раз был в 2020 году

«Это очень приятно и я очень благодарен. Но, честно говоря, я здесь ни при чем — это все Кот. Вернее, Котики из monobank — мои коллеги и наши клиенты. Это их награда — я просто их представитель», — прокомментировал свою победу Гороховский.

Он также обратился к коллегам и обратил внимание на основные моменты, которые следует учитывать банкирам. Прежде всего Гороховский напомнил, что банкиров никто не любит, и клиентам не нужны банковские продукты, ведь с их помощью они лишь удовлетворяют свои базовые потребности: что-то купить, перевести деньги, сохранить и приумножить сбережения.

«Жизнь клиентов не крутится вокруг банков — они думают о семье, друзьях, работе, увлечениях — не стоит им мешать и портить жизнь бюрократическими формальностями или сложными процедурами. Надежность банка — это важно, но выбирают банки не столько за надежность, а за удобство и простоту. И самое главное — время, когда банки будут выбирать клиентов, а не клиенты будут выбирать банки, не наступит никогда. Клиент важнее банкира!», — подчеркнул Олег Гороховский.

Напомним, в прошлом году звание банкира года получил глава правления Райффайзен Банка Александр Писарук.

О премии FinAwards

Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

FinAwards для участников конкурса — это вариант общественного признания, отличная возможность получить экспертную независимую оценку своей работы, зарядиться энергией для новых достижений и привлечь внимание потенциальных клиентов к своим услугам и сервисам.

Уже второй год организаторы проводят церемонию награждения в военных условиях. Именно поэтому организаторы решили изменить цвет награды — с привычного золота на цвет стали, который символизирует нашу стойкость и несокрушимость.

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