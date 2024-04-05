Назвали лучшие сервисы для приема платежей офлайн — Finance.ua

Назвали лучшие сервисы для приема платежей офлайн Сегодня 08:44 — Финтех и Карты

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.

В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Лучшее технологическое решение для приема платежей в офлайн

Во время FinAwards определили и победителя в номинации «Лучшее технологическое решение для приема платежей в офлайн».

В нем вознаграждение получили финансовые продукты и компании, внедряющие инновационные технологические решения для удобного и безопасного приема платежей в офлайн-режиме.

EasyPay . Лучшим в направлении стал

стоимость подключения: 0 грн;

время подключения к услуге: 1 сутки;

размер комиссии по Украине: от 0,5% до 2% в зависимости от прогнозируемого оборота средств;

периодичность выплат: на следующий банковский день после оплаты;

бизнесу не нужно покупать или брать в аренду терминал для его использования в качестве платежного метода;

стоимость пользования POS-терминалом: пользование ПТКС бесплатное. Все операционные расходы несет компания EasyPay;

служба поддержки 24/7.

city24 (ООО «Свифт Гарант»), имеющему крупнейшую терминальную сеть в Украине — более 20 тыс. терминалов. Их терминалы установлены в более чем 2 тыс. населенных пунктах — в частности, в селах, пгт и маленьких городах. «Серебро» присудили сервису(ООО «Свифт Гарант»), имеющему крупнейшую терминальную сеть в Украине — более 20 тыс. терминалов. Их терминалы установлены в более чем 2 тыс. населенных пунктах — в частности, в селах, пгт и маленьких городах.

приложение «Терминал» от ПриватБанка. Здесь бизнес может принимать оплату без POS-терминалов, имея только iPhone. Бронзовую награду получилоЗдесь бизнес может принимать оплату без POS-терминалов, имея только iPhone.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине и Payforce — группа компаний, которая является разработчиком комплексных финтех решений с обеспечением полного цикла разработки, поддержки, токенизации и предоставления трансакционных сервисов уже более 9 лет.

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