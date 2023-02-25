Назад в будущее: Lamborghini представили уникальный футуристический суперкар (фото) — Finance.ua

Назад в будущее: Lamborghini представили уникальный футуристический суперкар (фото)
Lamborghini выпустила уникальную версию своего трекового суперкара Huracan STO, получившую название Time Chaser_111100.
Подробности рассказали на сайте итальянского бренда.
Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100 создан японским дизайнером Икеучи и посвящен 60-летию бренда. Суперкар выполнен в стиле киберпанк и получил множество внешних доработок.
На Huracan STO установили оригинальные детали из предыдущих юбилейных выпусков Lamborghini, среди которых Countach 25th Anniversary, Diablo SE30, Murciélago 40th и Aventador LP 720-4 50th. Над моторным отсеком расположен модуль, в котором есть масштабные модели капотов этих четырех моделей.
Икеучи черпает вдохновение из японских аниме о киберпанках и роботах. Именно поэтому суперкар получил столь характерный стиль.
Силовую установку Lamborghini Huracan STO оставили без изменений. Под капотом установлен 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью 640 л.с. и 565 Нм крутящего момента. Автомобиль имеет задний привод и может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3 секунды.
Также Икеучи показал модель-симулятор Time Gazer, построенный из подлинных деталей Lamborghini. Так дизайнер передал свое видение «прошлого, настоящего и будущего через призму эволюции Lamborghini».
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