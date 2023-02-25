Назад в будущее: Lamborghini представили уникальный футуристический суперкар (фото) — Finance.ua

Назад в будущее: Lamborghini представили уникальный футуристический суперкар (фото) Сегодня 23:01 — Технологии&Авто

Назад в будущее: Lamborghini представили уникальный футуристический суперкар (фото)

Lamborghini выпустила уникальную версию своего трекового суперкара Huracan STO, получившую название Time Chaser_111100.

Подробности рассказали на сайте итальянского бренда.

Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100 создан японским дизайнером Икеучи и посвящен 60-летию бренда. Суперкар выполнен в стиле киберпанк и получил множество внешних доработок.

Lamborghini Huracan STO позаимствовал некоторые детали от других суперкаров бренда

На Huracan STO установили оригинальные детали из предыдущих юбилейных выпусков Lamborghini, среди которых Countach 25th Anniversary, Diablo SE30, Murciélago 40th и Aventador LP 720-4 50th. Над моторным отсеком расположен модуль, в котором есть масштабные модели капотов этих четырех моделей.

Huracan STO Time Chaser_111100 отсылает к другим моделям Lamborghini

Икеучи черпает вдохновение из японских аниме о киберпанках и роботах. Именно поэтому суперкар получил столь характерный стиль.

Силовую установку Lamborghini Huracan STO оставили без изменений. Под капотом установлен 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью 640 л.с. и 565 Нм крутящего момента. Автомобиль имеет задний привод и может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3 секунды.

Модель-симулятор Time Gazer отдает дань уважения суперкарам Lamborghini

Также Икеучи показал модель-симулятор Time Gazer, построенный из подлинных деталей Lamborghini. Так дизайнер передал свое видение «прошлого, настоящего и будущего через призму эволюции Lamborghini».

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Фокус По материалам:

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