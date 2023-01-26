Настроения бизнеса в Германии в январе улучшились на фоне ослабления инфляции — Finance.ua

Настроения бизнеса в Германии в январе улучшились на фоне ослабления инфляции Сегодня 07:34

Деловые настроения в Германии улучшились в январе, поскольку самая большая экономика Европы начала новый год с ослабления инфляции и улучшения прогнозов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Ifo, пишет Reuters.

Институт Ifo сообщил, что индекс деловых настроений вырос до 90,2, что соответствует прогнозам аналитиков, опрошенных Reuters. В декабре зафиксирован показатель 88,6.

«Немецкая экономика начинает новый год с большей уверенностью», — сказал президент Ifo Клеменс Фюст.

Рост индекса обусловлен гораздо менее пессимистичными ожиданиями, в то время как компании были несколько менее удовлетворены своей текущей ситуацией, отмечают в Ifo.

«Рецессии, вероятно, не будет, но ВВП может несколько сократиться в первом квартале», — сказал экономист Ifo Клаус Вольрабе.

Франциска Пальмас, старший европейский экономист Capital Economics, отметила, что нынешние условия остаются сложными.

Ожидается, что самая большая экономика еврозоны едва избежит рецессии в этом году, а рост с учетом цен составит 0,2%, говорится в ежегодном экономическом отчете немецкого правительства, с которым ознакомилось агентство Reuters в среду.

«Причиной такой устойчивости является не столько структура экономики, сколько простой политический рецепт, который немецкое правительство успешно использовало в последние 15 лет и усовершенствовало в последнее время: фискальное стимулирование», — сказал Карстен Бжеский, глобальный руководитель макроэкономического отдела ING.

По его словам, снижение оптовых цен на газ и восстановление китайской экономики также способствовало росту экономической уверенности.

«Однако тот факт, что немецкая экономика, похоже, избежала худшего, не означает, что перспективы радужны», — сказал Бжеский.

«Индекс делового климата Ifo значительно улучшился в третий раз подряд, поскольку ослабление на газовом рынке еще больше уменьшило опасения компаний по поводу серьезной рецессии», — сказал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

Однако, по его словам, индекс все еще находится на уровне, на котором рецессии регулярно происходили в прошлом.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.