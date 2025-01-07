Настроение инвесторов еврозоны упало в январе до самого низкого уровня за последний год — Finance.ua
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Настроение инвесторов еврозоны упало в январе до самого низкого уровня за последний год

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Настроение инвесторов еврозоны упало в январе до самого низкого уровня за последний год
Настроение инвесторов еврозоны упало в январе до самого низкого уровня за последний год
Инвестиционные настроения в еврозоне упали в январе до самого низкого уровня более чем за год, при этом Германия остается основным тормозом для блока.
Об этом пишет Reuters.
Индекс Sentix для еврозоны упал до -17,7 в январе с -17,5 в декабре. Это самый низкий уровень с ноября 2023 года, хоть и не так уж плох, как прогнозировали аналитики, опрошенные Reuters, -18,0.
«Двигатель экономики еврозоны грозит остановиться в долгосрочной перспективе», — говорится в опросе, добавляя, что рецессивная экономика Германии «висит на еврозоне, как свинцовое бремя».
Опрос 1121 инвестора, проведенный со 2 по 4 января, показал, что ожидания несколько улучшились до -5,0 в январе с -5,8 пунктов в прошлом месяце.
Но этот прирост был сведен к нулю из-за ухудшения оценки текущей ситуации, которая снижена до -29,5 в январе с -28,5 в декабре. Это самый низкий уровень с октября 2022 года.
Опрос также показал, что Германия, страна с крупнейшей экономикой Европы, в которой в следующем месяце пройдут федеральные выборы, похоже, находится в рецессии и вряд ли выйдет из нее в ближайшее время.
По материалам:
Економічна Правда
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