Насколько уменьшается запас хода электромобилей зимой - исследование — Finance.ua
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Насколько уменьшается запас хода электромобилей зимой - исследование

Технологии&Авто
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Эксперты сравнили запас хода электромобилей летом и зимой. Выяснилось, что лучше всего выдерживают морозы электрокары Tesla, а хуже всего — Volkswagen.
Этому способствуют повышенный разряд батареи в мороз, повышенные энергозатраты на обогрев салона и ряд других факторов. Компания Recurrent решила проверить, насколько уменьшается запас хода разных электрических моделей. Об этом сообщается на ее сайте. Эксперты Recurrent занимаются мониторингом состояния аккумуляторных батарей электрокаров.
Они проанализировали данные 7000 автомобилей и сравнили их запас хода при температуре +21 и −7 градусов по Цельсию.
Выяснилось, что в реальных условиях лучше всего проявила себя Tesla Model Y — запас хода электрокросовера зимой снизился на 18%. Отчасти это заслуга теплового насоса, имеющего климат-контроль.
Худший показатель зафиксирован у Volkswagen ID.4 — он зимой проедет на 30% меньшее расстояние.
Снижение запаса хода электромобилей в мороз:
Tesla Model Y — запас хода уменьшился на 18%
Tesla Model X — 19%
Nissan Leaf — 21%
Tesla Model 3 — 22%
Ford Mustang Mach-E — 24%
Tesla Model S — 25%
Volkswagen ID.4 — 30%
По материалам:
Фокус
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