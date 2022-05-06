«Наша миссия — прокормить россиян». Французская группа компаний Bonduelle продолжит работать в рф — Finance.ua
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«Наша миссия — прокормить россиян». Французская группа компаний Bonduelle продолжит работать в рф

Сегодня 07:40Фондовый рынок
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Группа Bonduelle, крупный мировой производитель продуктов питания из Франции, продолжит ведение бизнеса в рф. В этом она «видит свою миссию».
Об этом говорится в отчете Bonduelle за третий квартал 2021-2022 финансового года (июль-июнь).
«Группа Bonduelle считает своим долгом обеспечить людям доступ к основным продуктам питания и сделать все возможное, чтобы избежать дефицита продовольствия. В рамках своей миссии компания обеспечивает непрерывность своей деятельности в россии, чтобы прокормить не только 145 миллионов россиян, но и 90 миллионов жителей соседних стран, которым поставляют продукцию российских заводов группы», — говорится в отчете.
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При этом Bonduelle намерена направить всю прибыль от продажи своего российского сегмента в пользу предстоящей «реконструкции поврежденной инфраструктуры сельскохозяйственных и пищевых экосистем в Украине».
По материалам: agronews
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