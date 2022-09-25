Nasdaq запустит услуги криптодепозитария для институциональных инвесторов — Finance.ua
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Nasdaq запустит услуги криптодепозитария для институциональных инвесторов

Финтех и Карты
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Nasdaq запустит услуги криптодепозитария для институциональных инвесторов
Nasdaq запустит услуги криптодепозитария для институциональных инвесторов
Фондовая биржа Nasdaq вскоре может запустить услуги депозитарного хранения криптовалют. Цель — расширить спектр услуг, предоставляемых оператором в криптовалютном пространстве.
Об этом сообщает Bloomberg.
Поначалу компания будет предлагать депозитарные услуги для Bitcoin (BTC) и Etherium (ETH) институциональным инвесторам через новую структуру, специализирующуюся на цифровых активах. Оператор также сообщил об отсутствии интереса к запуску криптовалютной биржи в ближайшее время.
Новую команду, которая будет заниматься кастодиальными услугами, возглавит Айра Ауэрбах, отвечавший за брокерские услуги на криптовалютной бирже Gemini.
Помимо услуг депозитарного хранения криптовалют, Nasdaq планирует разрабатывать другие решения, предлагать услуги по управлению и обеспечению ликвидности. Биржевой оператор также изучит возможности поддержки новых рынков.
Недавно Blackrock объединился с Coinbase, чтобы обеспечить торговлю биткоинами для своих инвесторов, а также запустил частный траст для BTC.

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По материалам:
cryptomisto
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