Nasdaq запустит услуги криптодепозитария для институциональных инвесторов — Finance.ua

Nasdaq запустит услуги криптодепозитария для институциональных инвесторов Вчера 03:05 — Финтех и Карты

Nasdaq запустит услуги криптодепозитария для институциональных инвесторов

Фондовая биржа Nasdaq вскоре может запустить услуги депозитарного хранения криптовалют. Цель — расширить спектр услуг, предоставляемых оператором в криптовалютном пространстве.

Об этом сообщает Bloomberg

Поначалу компания будет предлагать депозитарные услуги для Bitcoin (BTC) и Etherium (ETH) институциональным инвесторам через новую структуру, специализирующуюся на цифровых активах. Оператор также сообщил об отсутствии интереса к запуску криптовалютной биржи в ближайшее время.

Новую команду, которая будет заниматься кастодиальными услугами, возглавит Айра Ауэрбах, отвечавший за брокерские услуги на криптовалютной бирже Gemini.

Помимо услуг депозитарного хранения криптовалют, Nasdaq планирует разрабатывать другие решения, предлагать услуги по управлению и обеспечению ликвидности. Биржевой оператор также изучит возможности поддержки новых рынков.

Недавно Blackrock объединился с Coinbase, чтобы обеспечить торговлю биткоинами для своих инвесторов, а также запустил частный траст для BTC.

cryptomisto По материалам:

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