НАПК с помощью базы Фонда госимущества выявляет в декларациях ложные данные о недвижимости — Finance.ua
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НАПК с помощью базы Фонда госимущества выявляет в декларациях ложные данные о недвижимости

Недвижимость
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Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции при проверке деклараций использует в том числе Единую базу данных отчетов об оценке Фонда госимущества, благодаря чему удается выявить ложные сведения стоимости объектов недвижимости.
Об этом сообщили корреспонденту Укринформа в НАПК.
«Национальное агентство использует сведения из указанной базы данных. По результатам проведения полных проверок деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, Национальное агентство устанавливало недостоверные сведения о стоимости объектов недвижимого имущества. При этом такие сведения устанавливаются не только с использованием Единой базы данных отчетов об оценке», — отметили в НАПК.
Там обратили внимание, что статистический учет установления фактов декларирования недостоверных сведений о стоимости объектов недвижимости не предусмотрен законодательством.
В агентстве напомнили и о том, что за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 500 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц, предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 1726 Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАП), а если размер недостоверных сведений превышает 500 прожиточных минимумов, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 3662 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, Национальное агентство 24 апреля 2020 г. подписало Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией с Фондом государственного имущества Украины. На его основании агентство получило доступ к Единой базе данных отчетов об оценке. 14 сентября 2022 года глава НАПК Александр Новиков и председатель ФГИУ Рустем Умеров на встрече обсудили пути усиления сотрудничества между ведомствами для предотвращения и борьбы с коррупцией в секторе управления государственным имуществом, а также обеспечения и повышения прозрачности процессов приватизации.
По материалам:
Укрінформ
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