НАПК идентифицировало 379 человек и 157 компаний для наложения санкций в Великобритании Сегодня 13:33

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) идентифицировало 379 человек и 157 компаний для наложения санкций в Великобритании, среди них руководство компаний ПАО «Камаз» и АО «Концерн «Калашников».

Как сообщает НАПК в телеграм-канале, агентство проработало данные о наложенных в Великобритании санкциях на компании и обнаружило, что на некоторых их руководителей и владельцев не наложены санкции. 379 руководителей, владельцев или учредителей таких компаний НАПК предложили также внести в санкционные списки ЕС.

Среди них руководство крупных промышленных предприятий, в частности, компаний военно-промышленного комплекса:

— компании «Авангард», производящей транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет, в том числе на гендиректора;

— компании «Кронштадт», осуществляющей полный цикл производства беспилотников «Орион»;

— компании «Камаз» — крупнейшего российского производителя грузовиков и поставщика бронетехники для российской армии;

— концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» и концерна «Калашников», производящих оружие и боеприпасы;

Кроме того, в список внесли руководство банков, в частности Альфа-банк а, Сбербанка, Совкомбанка и руководство стратегически важных предприятий рф — «Российские железные дороги», алмазодобывающей компании «Алроса», «Аэрофлот» и других.

Также НАПК рекомендует внести в списки санкций Великобритании компании «Газпром нефть», «Роснефтегаз», «Новатек» и предприятия, принадлежащие близкому к владимиру путину Юрию Ковальчуку, олигархам Алексею Мордашову, Алишеру Усманову, Роману Абрамовичу, а также другим лицам, к которым применены санкции Великобритании.

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