НАПК будет просить Зеленского ветировать законопроект о несвоевременной подаче деклараций — Finance.ua

НАПК будет просить Зеленского ветировать законопроект о несвоевременной подаче деклараций Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый нардепами законопроект № 9587-Д об ответственности за несвоевременную подачу деклараций

«Это позволит вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Раде. Такое решение — единственное в правовой плоскости, которое удовлетворит запрос общества на победу над коррупцией и на европейское будущее Украины», — объяснили в агентстве.

Отмечается, что такое решение в НАПК приняли ввиду того, что в этом законопроекте есть норма, согласно которой лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 млн грн, в случае уплаты штрафа не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

«Законотворцы поддержали и изменения, которыми будут скрыты данные упомянутого Реестра от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей, путем не внесения сведений о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также удаление большинства уже имеющихся сведений о лицах, привлеченных к ответственности за совершение административных и уголовных связанных с коррупцией и коррупционных правонарушений», — отмечают в антикоррупционном ведомстве.

УНІАН По материалам:

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