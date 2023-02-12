Напечатанную на 3D-принтере ракету запустят в космос — Finance.ua
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Напечатанную на 3D-принтере ракету запустят в космос

Технологии&Авто
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Напечатанную на 3D-принтере ракету запустят в космос
Напечатанную на 3D-принтере ракету запустят в космос
Ракета Terran 1, напечатанная на 3D-принтере американской аэрокосмической компанией Relativity Space, готовится к первому запуску с космодрома на мысе Канаверал.
Об этом в своем Twitter сообщил генеральный директор техностартапа Тим Эллис.
Дебютная миссия Relativity получила название GLHF (Good Luck, Have Fun). Она станет ключевым испытанием 110-футовой (33-метровой) ракеты Terran 1 перед тем, как отправится в космос с полезной нагрузкой коммерческого заказчика.
По информации от разработчиков, ракета на 85% состоит из 3D-печати — это позволило ей стать «крупнейшим 3D-печатным объектом, когда-либо существовавшим и пытавшимся совершить орбитальный полет». В будущем Relativity Space планирует создать еще одну ракету Terran, которая уже на 95% будет изготовлена с помощью 3D-принтера.
Девять двигателей Aeon на первой ступени ракеты Terran 1, а также двигатель Aeon Vac на втором тоже напечатаны с помощью 3D-принтера. Они будут работать от сжиженного кислорода и природного газа. Такую комбинацию «топлива» редко используют при запуске ракет, поскольку ни одна из них так и не достигла земной орбиты.
По материалам:
noworries
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