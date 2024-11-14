Налоговик два года незаконно брал зарплату, не выходя из дома — Finance.ua
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Налоговик два года незаконно брал зарплату, не выходя из дома

Криминал
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Сотрудники ГБР уведомили о подозрении бывшего начальника одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области, который два года обманом незаконно получал среднемесячную зарплату, пишет zahidfront.
Он заключил контракт с добровольческим формированием Днепровской городской территориальной громады в июне 2022 года, но на службу так и не явился. Однако это дало ему возможность освободиться от исполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе, — сообщили в ГБР.
Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тыс. грн зарплаты в налоговой.
Сейчас чиновник уволен с занимаемой должности.
Его подозревают в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в крупном размере в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также будет инициировано возмещение государству причиненного ущерба.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Идет досудебное расследование.
В ходе следствия также дадут правовую оценку действиям должностных лиц ГУ ГНС, которые допустили указанный факт, ведь должностные лица ни разу не проверяли реальность прохождения им службы в вышеуказанном добровольческом формировании.
По материалам:
Finance.ua
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