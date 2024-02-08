Налоговая оштрафовала ФЛП на 200 миллионов гривен: за какие нарушения — Finance.ua
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Налоговая оштрафовала ФЛП на 200 миллионов гривен: за какие нарушения

Казна и Политика
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Налоговая оштрафовала ФЛП на 200 миллионов гривен: за какие нарушения
Налоговая оштрафовала ФЛП на 200 миллионов гривен: за какие нарушения
В 2024 году проверки предпринимателей продолжаются. Они производятся ГНС на основе рискориентированного подхода. В том числе при наличии поводов, определенных Налоговым кодексом.
Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
В январе налоговики провели более 80 фактических проверок ювелирных магазинов и точек продаж ювелирных изделий. По результатам проверок нарушителям начислили штрафов на общую сумму 200 миллионов гривен.
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Наиболее распространенное нарушение — неиспользование ПРРО/РРО при расчете с клиентами и ошибки в ведении учета товарных запасов в местах продаж.

Кто обязан использовать РРО/ПРРО

С 2022 года бизнесу поручили использовать РРО при проведении расчетных операций, но предпринимателей не наказывали за нарушение этого правила.
После того как летом 2023 года парламентарии поддержали законопроект, ГНС начала проверять и штрафовать предпринимателей, нарушающих нормы работы с регистраторами расчетных операций (П/РРО).
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В настоящее время использовать РРО/ПРРО обязательно должны:
  • ФЛП II — IV групп независимо от вида деятельности и объема дохода;
  • ФЛП на общей системе налогообложения.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения

В случае установления в течение календарного года факта непроведения расчетных операций через РРО с фискальным режимом работы к предпринимателям применяют финансовые санкции в следующих размерах:
  • 100% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг), если совершено впервые;
  • 150% стоимости проданных с нарушениями товаров (услуг) — за каждое последующее нарушение.
Напомним, в 2023 году украинцы зарегистрировали более 229 тысяч новых ФЛП через приложение «Дія». В скором времени в «Дія» появится новая услуга для бизнеса — э-Предприниматель. Сейчас она находится на бета-тестировании.
Ранее ГНС проинформировала о существенных изменениях для физических лиц — плательщиков единого налога первой-третьей групп, действующих с 2024 года.

Изменения для ФЛП в 2024 году 🔍

По материалам:
Телеканал 24
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