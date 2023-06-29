Налоговая либерализация или снижение ставок возможны только во 2-й половине 2024 года, — Пышный Сегодня 20:02 — Казна и Политика

Налоговая либерализация или снижение ставок возможны только во 2-й половине 2024 года, — Пышный

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что налоговая либерализация или снижение ставок возможны только во 2-й половине 2024 года.

Об этом он сообщил в интервью «Зеркалу недели».

По его словам, меморандум с МВФ построен на концепции, предполагающей на первом этапе максимальную концентрацию усилий в фискальной и финансовой сферах.

Все, что касается реформирования, налоговой либерализации, возможного снижения ставок, — это структурные реформы бюджетно-налоговой сферы, перенесенные на второй этап выполнения, который должен начаться только после того, как позволят риски безопасности и будут обеспечены устойчивость и постоянство.

«Напомню, программой с МВФ предусмотрено, что высокий уровень рисков безопасности будет сохраняться в течение 18 месяцев. То есть он захватит и 2024 год, по меньшей мере первое его полугодие. Пока же мы должны сделать все, чтобы консолидировать ресурсы, обеспечив функционирование всех критически важных элементов: обороны, публичных финансов, финансовой системы, энергетики и т. д. », — сказал Пышный.

Вместе с тем, по его словам, есть базовые элементы, которые должны развивать и НБУ, и правительство, готовясь к быстрому старту восстановления.

«В Национальной стратегии доходов, я убежден, будут ответы если не на все, то на большую часть вопросов относительно дальнейшего развития налоговой системы. Поэтому мы сейчас очень взвешенно относимся к любым предложениям, связанным с новыми расходами или потерей бюджета доходов. Напротив, речь идет о возобновлении налогообложения на том уровне, который существовал до войны, и о жестком контроле расходов. Война продолжается, а вместе с войной сохраняются и риски, к которым мы должны быть готовы», — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков.

Українські Новини По материалам:

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