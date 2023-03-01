Налоговая амнистия завершилась 1 марта, — Гетманцев Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что добровольное декларирование активов (налоговая амнистия) завершилось.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На 1 марта текущего года: подано 845 деклараций; общая стоимость задекларированных активов 8 823,6 млн гривен; общая сумма задекларированного сбора — 547,5 млн гривен.

По данным депутата, за последние две недели задекларировано 2,6 млрд гривен, что составляет почти 30% от общего количества.

Справка Finance.ua

в сентябре 2021 года налоговая амнистия вступила в силу и должна была действовать один год — с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.

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