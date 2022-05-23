«Налогообложение — это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал», — Гетманцев

Сегодня 19:01 — Казна и Политика

«Налогообложение — это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал», — Гетманцев

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, секретарь в Нацсовете восстановления Украины, нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев сравнил систему налогообложения с «искусством общипывания гуся так, чтобы он не кричал».

Формулировка, которая вполне может возмутить представителей бизнес-сообщества, прозвучала во время интервью народного депутата для издания « Бабель ».

"Я не хочу вас шокировать, но любое государство хочет собрать как можно больше налогов. Вопрос в золотой середине и балансе. Этот баланс за время нашего пребывания у власти нам удалось, удается и, надеюсь, удастся находить.

Никто не будет спорить с тезисом, что мы должны собирать больше денег для развития, социальных стандартов, сейчас для войны, но делать это, не навредив развитию бизнеса. Что такое правильное налогообложение? Это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал", — заявил Гетманцев.

Журналист переспросил «или доить корову так, чтобы она не сдохла?», на что получил уточнение: «Чтобы завтра она давала еще больше молока. Вот так доить ее нужно».

Справка Finance.ua:

на прошлой неделе украинский бизнес обратился с открытым письмом к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно отстранить Даниила Гетманцева от должности секретаря Нацсовета восстановления и налогового комитета Верховной Рады;

причиной жалоб бизнесменов на Гетменцева является то, что нардеп является «сторонником более жесткого государственного регулирования, что приводит к подавлению предпринимательской инициативы».



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