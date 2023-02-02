Налог на роскошь: за какие авто придется заплатить в 2023 году — Finance.ua

Налог на роскошь: за какие авто придется заплатить в 2023 году Сегодня 08:05 — Личные финансы

Налог на роскошь: за какие авто придется заплатить в 2023 году

Минэкономики обнародовало список моделей автомобилей, подпадающих под транспортный налог (так называемый налог на роскошь) в 2023 году.

Об этом говорится на сайте министерства.

Какие авто попадают под налог

В списке — 229 моделей автомобилей.

Речь идет о таких марках, как Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz. Полный список можно найти по ссылке

Облагают налогом автомобили, которые стоят более 375 минимальных зарплат. Так, в 2023 году налог взимается с автомобилей стоимостью более 2,25 млн грн.

Кроме того, в зависимости от марки, под уплату подпадают автомобили не старше пяти лет.

Размер налога

Размер транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксированная — 25 тысяч грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению.

Транспортный налог уплачивается в местные бюджеты. О необходимости его уплаты уведомляет местная налоговая служба. После получения у владельцев дорогих авто есть два месяца для перечисления всего годового платежа.

Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму транспортного налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля 2023 года обязаны подать в контролирующий орган по месту регистрации объекта налогообложения декларацию по установленной форме, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

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