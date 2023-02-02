Налог на роскошь: за какие авто придется заплатить в 2023 году — Finance.ua
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Налог на роскошь: за какие авто придется заплатить в 2023 году

Личные финансы
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Налог на роскошь: за какие авто придется заплатить в 2023 году
Налог на роскошь: за какие авто придется заплатить в 2023 году
Минэкономики обнародовало список моделей автомобилей, подпадающих под транспортный налог (так называемый налог на роскошь) в 2023 году.
Об этом говорится на сайте министерства.

Какие авто попадают под налог

В списке — 229 моделей автомобилей.
Речь идет о таких марках, как Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz. Полный список можно найти по ссылке.
Облагают налогом автомобили, которые стоят более 375 минимальных зарплат. Так, в 2023 году налог взимается с автомобилей стоимостью более 2,25 млн грн.
Кроме того, в зависимости от марки, под уплату подпадают автомобили не старше пяти лет.

Размер налога

Размер транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксированная — 25 тысяч грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению.
Транспортный налог уплачивается в местные бюджеты. О необходимости его уплаты уведомляет местная налоговая служба. После получения у владельцев дорогих авто есть два месяца для перечисления всего годового платежа.
Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму транспортного налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля 2023 года обязаны подать в контролирующий орган по месту регистрации объекта налогообложения декларацию по установленной форме, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылкам:

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По материалам:
Корреспондент.net
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