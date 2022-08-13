Находящиеся в простое госслужащие могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Находящиеся в простое госслужащие могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью

Личные финансы
62
Находящиеся в простое госслужащие могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью
Находящиеся в простое госслужащие могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью
Ранее чиновники не имели права заниматься какой-либо другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту). Теперь находящиеся в простое госслужащие могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью.
Это стало возможным после вступления в силу изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции», сообщает Информационное управление Верховной Рады.
Согласно новому закону, временно, на период военного положения, отдельные ограничения отменены.
Они касаются:
  • государственных служащих (кроме государственных служащих категории «А»),
  • должностных лиц местного самоуправления (кроме должностных лиц, должности которых отнесены к первой — третьей категориям), если они находятся в отпуске без сохранения заработной платы или в случае простоя, при условии что трудовые договоры (контракты), гражданско-правовые договоры о предоставлении услуг или сделки в сфере предпринимательской деятельности заключаются с юридическими лицами частного права или физическими лицами — предпринимателями, в отношении которых такие государственные служащие и должностные лица местного самоуправления в течение последнего года не осуществляли полномочия по контролю, надзору и т.п.
В случае, если простой отменяется или отпуск за свой счет заканчивается, нужно в течение 15 рабочих дней прекратить и занятие предпринимательской (или иной) деятельностью.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.