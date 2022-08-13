Находящиеся в простое госслужащие могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью — Finance.ua

Находящиеся в простое госслужащие могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью Сегодня 09:04 — Личные финансы

Находящиеся в простое госслужащие могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью

Ранее чиновники не имели права заниматься какой-либо другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту). Теперь находящиеся в простое госслужащие могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью.

Это стало возможным после вступления в силу изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции», сообщает Информационное управление Верховной Рады.

Согласно новому закону, временно, на период военного положения, отдельные ограничения отменены.

Они касаются:

государственных служащих (кроме государственных служащих категории «А»),

должностных лиц местного самоуправления (кроме должностных лиц, должности которых отнесены к первой — третьей категориям), если они находятся в отпуске без сохранения заработной платы или в случае простоя, при условии что трудовые договоры (контракты), гражданско-правовые договоры о предоставлении услуг или сделки в сфере предпринимательской деятельности заключаются с юридическими лицами частного права или физическими лицами — предпринимателями, в отношении которых такие государственные служащие и должностные лица местного самоуправления в течение последнего года не осуществляли полномочия по контролю, надзору и т.п.

В случае, если простой отменяется или отпуск за свой счет заканчивается, нужно в течение 15 рабочих дней прекратить и занятие предпринимательской (или иной) деятельностью.

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