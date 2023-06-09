Наградили социально ответственные инвестиционные проекты (Fin Blogger Award) — Finance.ua
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Наградили социально ответственные инвестиционные проекты (Fin Blogger Award)

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Социально ответственные проекты в Украине приобрели особое значение после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. Для социально ответственных проектов прибыль далеко не на первом месте, главное — решение социальных проблем, улучшение качества жизни людей и содействие устойчивому развитию.
В ходе состоявшейся 2 июня 2023 года церемонии награждения лучших финансовых блогов Украины Fin Blogger Award избрали и победителя в специальной внеконкурсной номинации «Социально ответственный инвестиционный проект».
Пальму первенства в этой номинации получила Алина Шух — финансовая советница, соучредительница компании по финансовому консалтингу SMART.
Наградили социально ответственные инвестиционные проекты (Fin Blogger Award)
Что известно о проекте SMART?
  • SMART (Sport Money Art) — компания по управлению финансами, консалтингу для спортсменов и людей с нестабильными заработками, созданная инвесторами-практиками Алиной Шух, Василием Матием и Екатериной Бутко;
  • в SMART помогают создать финансовый план и сформировать инвестиционный портфель, учитывая специфику нестабильного заработка, а также осуществляют профессиональное управление активами.
По материалам:
Finance.ua
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