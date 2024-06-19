«Нафтогаз» увеличил запасы природного газа на зиму до 9 миллиардов кубометров — Finance.ua

«Нафтогаз» увеличил запасы природного газа на зиму до 9 миллиардов кубометров Сегодня 07:06 — Энергетика

«Нафтогаз» уже закачал в подземные хранилища 1,6 миллиарда кубометров природного газа, что больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба группы «Нафтогаз».

По состоянию на 17 июня 2024 года Украина закачала около 1,6 млрд куб. м голубого топлива в украинские подземные газохранилища. Это на 390 млн куб. м газа превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

«Этот объем соответствует плану подготовки запасов голубого топлива к следующему отопительному сезону. Все наши предприятия продолжают работу в штатном режиме», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Таким образом, на сегодняшний день объем газа в украинских ПХГ превышает 9 млрд куб. м.

Украинская компания ДТЭК заключает первое прямое соглашение на поставку американского газа, чтобы уменьшить энергетическое влияние россии.

Специалисты «Нафтогаза» запустили новую газовую скважину, которая дает 280 тысяч кубометров газа в сутки.

Срок действия соглашения о транзите российского газа в ЕС истекает в конце этого года и представители европейского правительства ведут переговоры с Украиной о подаче газа в следующем году. Один из вариантов — закачивать газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу.

Економічна Правда По материалам:

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