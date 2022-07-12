«Нафтогаз Украины» просит владельцев евробондов отсрочить выплаты по ним на два года — Finance.ua

«Нафтогаз Украины» просит владельцев евробондов отсрочить выплаты по ним на два года Сегодня 21:30 — Фондовый рынок

«Нафтогаз Украины» просит владельцев евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

НАК «Нафтогаз Украины» через эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к владельцам этих бумаг на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.

«В свете длительных обстоятельств, влияющих на Украину в результате полномасштабного военного вторжения рф и его влияния на продолжающуюся энергетическую безопасность Украины, эмитент по запросу заемщика инициировал настоящий запрос согласия, чтобы облегчить сохранение доступных средств заемщиком для поддержки стратегических приоритетов Украины», — говорится в биржевом сообщении компании.

Отметим, в настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций «Нафтогаза», все они были размещены в 2019 году: в июле — трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%. Дата погашения выпуска на $335 млн — 18 июля 2022 года.

«Нафтогаз» предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022. А купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.

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Діло По материалам:

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