«Нафтогаз Украины» просит владельцев евробондов отсрочить выплаты по ним на два года — Finance.ua
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«Нафтогаз Украины» просит владельцев евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

Фондовый рынок
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«Нафтогаз Украины» просит владельцев евробондов отсрочить выплаты по ним на два года
«Нафтогаз Украины» просит владельцев евробондов отсрочить выплаты по ним на два года
НАК «Нафтогаз Украины» через эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к владельцам этих бумаг на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.
«В свете длительных обстоятельств, влияющих на Украину в результате полномасштабного военного вторжения рф и его влияния на продолжающуюся энергетическую безопасность Украины, эмитент по запросу заемщика инициировал настоящий запрос согласия, чтобы облегчить сохранение доступных средств заемщиком для поддержки стратегических приоритетов Украины», — говорится в биржевом сообщении компании.
Отметим, в настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций «Нафтогаза», все они были размещены в 2019 году: в июле — трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%. Дата погашения выпуска на $335 млн — 18 июля 2022 года.
«Нафтогаз» предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022. А купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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