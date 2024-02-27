Нафтогаз рассказал, где построит первые ветровые электростанции — Finance.ua

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Нафтогаз рассказал, где построит первые ветровые электростанции

Энергетика
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Нафтогаз рассказал, где построит первые ветровые электростанции
Нафтогаз рассказал, где построит первые ветровые электростанции
Первые ветроэнергетические комплексы группы Нафтогаз, проектирование которых уже начато, будут построены в Одесской и Николаевской областях.
Об этом заявил глава группы Алексей Чернышев, сообщает Интерфакс-Украина.
«В 2024 году занимаемся проектированием двух комплексов ветровой энергетики. Планируем строить их в Одесской и Николаевской областях, что является символической и важной позицией с нашей стороны», — сказал Чернышев.
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«О сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком и другими МФО: мы разрабатываем стратегии декарбонизации и стратегии, которые позволят увеличить долю альтернативной энергетики в структуре группы Нафтогаз», — отметил он.
Ранее Чернышев по итогам встречи с главой представительства ЕИБ в Украине Жаном-Эриком де Загоном написал, что обсуждали стратегию декарбонизации и реализации совместных с ЕИБ «зеленых» проектов.
В октябре 2020 года группа «Нафтогаз» получила зеленый тариф и лицензию на продажу электроэнергии для новой солнечной электростанции в Чуднове Житомирской области пиковой мощностью 33,3 МВт, в начале июля она ввела в эксплуатацию СЭС Андреевка в Балаклейском районе Харьковской области мощностью 0,999 МВт.
По материалам:
НВ
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