ЕБРР и правительство Италии предоставит по 100 млн евро на восстановление гидроэлектростанций в Украине — Finance.ua

ЕБРР и правительство Италии предоставит по 100 млн евро на восстановление гидроэлектростанций в Украине Сегодня 18:10 — Казна и Политика

ЕБРР и правительство Италии предоставит по 100 млн евро на восстановление гидроэлектростанций в Украине, Фото: uhe.gov.ua

Европейский банк реконструкции и развития, а также итальянское правительство предоставит 200 млн евро государственной энергогенерирующей компании «Укргидроэнерго». Средства будут направлены на финансирование проекта «Аварийное восстановление гидроэлектростанций».

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Финансирование будет состоять из двух равных составляющих (по 100 млн евро):

кредита от Европейского банка реконструкции и развития;

льготного займа от Итальянской Республики.

Деньги будут направлены на поддержание финансовой устойчивости национального оператора гидроэлектростанций и реконструкцию Среднеднепровской (г. Каменское) и Днепровской (г. Запорожье) ГЭС.

На ДнепроГЭС планировали провести капитальную реконструкцию дамбы, однако этого не произошло из-за полномасштабного вторжения.

После того, как последний шестой нижний каскад (Каховская ГЭС) был разрушен, весь гидроузел был вынужден перестроиться и работать в измененном режиме. Это особенно относится к упомянутому ранее четвертому и пятому каскаду.

Украинская гидроэнергетика потеряла около 2,5 тыс. МВт мощностей из-за преступных действий россии. Однако 1,5 тыс. МВт уже возобновили, а работы в этой сфере планируют ускорить.

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В настоящее время ГЭС играют крайне важную роль в плане безуглеродной генерации и обеспечения энергосистемы балансирующими мощностями, а уровень производства электроэнергии на них в 2050 году должен вырасти по сравнению с базовым 2020 почти на треть.

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