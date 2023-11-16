«Нафтогаз» предупреждает клиентов «Закарпатгаза» о переводе на сервисы своей газоснабжающей компании — Finance.ua

«Нафтогаз» предупреждает клиентов «Закарпатгаза» о переводе на сервисы своей газоснабжающей компании Сегодня 14:38 — Фондовый рынок

Группа «Нафтогаз» предупредила клиентов перешедшего под ее управление АО «Закарпатгаз» о переводе на сервисы Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины».

«Обращаем внимание потребителей Закарпатской области, что сервисы, которыми вы пользовались до сих пор для передачи показаний газового счетчика, не будут работать», — говорится в сообщении группы на сайте.

Там уточнили, что потребители могут воспользоваться общими сервисами Группы «Нафтогаз». В частности, ежемесячно с 28 по 5 число передавать показания газового счетчика с помощью личного кабинета (my.gas.ua), сайта ( https://gas.ua/ru/indicators по упрощенной процедуре — без регистрации), чатов GASUA в Viber или Telegram, а также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger или через SMS на номер 4647.

В группе также посоветовали воспользоваться услугами контакт-центров.

Как сообщалось, «Нафтогаз» 13 ноября заявил, что АО «Закарпатгаз», обслуживающее 278 тыс. домохозяйств и более 4 тыс. юрлиц, перешло под управление группы, став 19-м предприятием, перешедшим под контроль государства с начала текущего года.

В «Нафтогазе» заверили, что для жителей Закарпатья тарифы, личные счета и реквизиты для оплаты остаются неизменными.

В конце мая 2022 года по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР) суд передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

«Нафтогаз Украины» в сентябре 2022 года зарегистрировал ООО «Газораспределительные сети Украины» («Газсети»), основным видом деятельности которого указано распределение газа через местные (локальные) трубопроводы.

Кабинет Министров постановлением № 1335 от 25 ноября 2022 передал «Газсетям» в эксплуатацию государственные газораспределительные сети.

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