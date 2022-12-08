«Нафтогаз» оценил потери в добыче газа в результате обстрелов россиян в $700 миллионов — Finance.ua
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«Нафтогаз» оценил потери в добыче газа в результате обстрелов россиян в $700 миллионов

Энергетика
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«Нафтогаз» оценил потери в добыче газа в результате обстрелов россиян в $700 миллионов
«Нафтогаз» оценил потери в добыче газа в результате обстрелов россиян в $700 миллионов
В НАК «Нафтогаз Украины» оценивают потери в производстве природного газа из-за российских обстрелов в ноябре газодобывающих объектов группы в 700 млн долларов.
Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев во время организованной ЕБРР дискуссии по стабилизации и восстановлению Украины, пишет «Интерфакс-Украина».
По словам Чернышева, специалисты компании работают над устранением повреждений инфраструктуры.
Возобновить объемы потерянного производства газа планируют до конца декабря этого года.
Украина оценивает необходимость дополнительного импорта за текущий отопительный сезон в около 2,6 млрд куб. м газа, который может понадобиться для производства электроэнергии и тепла, добавил глава «Нафтогаза».
«Ожидаемый объем дополнительного импорта оценивается в 2,6 млрд куб. м, необходимых для производства электроэнергии. Но это может быть не окончательное количество из-за того, что ракетные атаки (на энергетическую инфраструктуру. — Ред.) продолжаются», — отметил он.
По материалам:
Економічна Правда
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