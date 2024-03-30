Нафтогаз объяснил, откуда берется та самая «сумма к оплате» в вашей платежке — Finance.ua
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Нафтогаз объяснил, откуда берется та самая «сумма к оплате» в вашей платежке

Личные финансы
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Нафтогаз объяснил, откуда берется та самая «сумма к оплате» в вашей платежке
Нафтогаз объяснил, откуда берется та самая «сумма к оплате» в вашей платежке
Чтобы получать корректные начисления на оплату коммунальных платежей, необходимо правильно подавать показатели. В частности, это касается и счетов за доставку и потребленный газ.
В пресс-службе газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» рассказали, как формируются счета к оплате за голубое топливо.
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Как получить правильные суммы в платежках

Как отметили в компании, корректные цифры в платежках будут в случае передачи показаний газового счетчика с 1 по 5 число каждого месяца.
В том случае, если показатели не передались своевременно, начисления производят по средним показаниям счетчиков клиента за предыдущие месяцы.

Как передать показатели

Это можно сделать несколькими способами:
  • на сайте облгаза;
  • в чате;
  • позвонив в контакт-центр облгаза.
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Как формируется сумма к оплате

Начальный этап. Все начинается, когда вы подаете показатели газового счетчика. Они попадают к оператору ГРС (газораспределительной сети), который формирует объемы потребленного вами газа и отправляет их на информационную платформу Оператора ГТС.
Расчет. «Нафтогаз» использует данные об объемах потребленного газа с платформы и формирует сумму к оплате — умножают объем на цену в соответствии с тарифом (7,96 грн за куб. м. топлива).
Финальный этап. До 11 числа каждого месяца компания готовит и отправляет счета на печать, а затем доставляет с помощью национального почтового оператора.
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Сразу после формирования платежки счета на оплату доступны также через сервисы ГК «Нафтогаз Украины» или партнеров:
  • в личном кабинете my.gas.ua;
  • в чат-ботах GASUA: Viber или Telegram;
  • в терминалах самообслуживания ПриватБанк, Ощадбанк и EasyPay;
  • в отделениях партнеров Ощадбанк, Новая почта и ПУМБ.
В компании объяснили, как поступать в случае задержки с доставкой.
«В условиях военных действий рф некоторые счета могут доходить не так быстро, как обычно. В таких условиях вы можете воспользоваться нашими онлайн-сервисами, или же написать нам», — добавили в «Нафтогазе».
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Напомним, в Украине тариф на газ не изменится по меньшей мере до 30 апреля. С 1 апреля, как и в марте, украинцы будут платить за кубометр голубого топлива 7,96 грн. Это касается почти 98% населения.
По материалам:
Novyny.live
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