В ЕС официально рекомендовали дальше сокращать потребление газа на 15% — Finance.ua
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В ЕС официально рекомендовали дальше сокращать потребление газа на 15%

Энергетика
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В ЕС официально рекомендовали дальше сокращать потребление газа на 15%
В ЕС официально рекомендовали дальше сокращать потребление газа на 15%
В ЕС считают, что страны-члены Евросоюза должны продолжать сокращать потребление газа как минимум на 15% еще по крайней мере до конца марта следующего года.
Такое решение в понедельник принял Совет ЕС, сообщает «Европейская правда».
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25 марта Совет ЕС официально принял рекомендацию, призывающую страны-члены продолжать сокращать потребление газа до 31 марта 2025 года по меньшей мере на 15% по сравнению со средним потреблением между 1 апреля 2017 года и 31 марта 2022 года.
Эта рекомендация призвана помочь странам ЕС принять адекватные меры по безопасности поставок, пока в 2025 году не начнут действовать директивы по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии.
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Обе директивы обеспечат структурное сокращение спроса на газ в ближайшем будущем, одновременно достигая целей ЕС по декарбонизации.
Впервые государствам ЕС начали рекомендовать сокращать потребление газа в 2022 году, в ответ на энергетический кризис, вызванный полномасштабной войной россии против Украины.
Впоследствии соответствующий регламент продлили на год в 2023 году.
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Благодаря мерам по сокращению спроса ЕС удалось поэтапно отказаться от примерно 65 миллиардов кубометров российского газа в 2023 году, прежде всего, в домохозяйствах и промышленности.
Страны ЕС достигли политического согласия по поводу того, чтобы и дальше сокращать потребление газа, в начале марта.
По материалам:
Європейська правда
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