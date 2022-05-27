«Нафтогаз» начал передарбитражную процедуру против «Газпрома» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Нафтогаз» начал передарбитражную процедуру против «Газпрома»

Сегодня 16:13Казна и Политика
0
«Нафтогаз» начал передарбитражную процедуру против «Газпрома»«Нафтогаз» начал передарбитражную процедуру против «Газпрома»
НАК «Нафтогаз Украины» приступил к предарбитражной процедуре из-за невыполнения «Газпромом» условия «качай или плати» по контракту на транзит газа, то есть неполной оплаты забронированных мощностей.
Об этом глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».
«Мы уже начали предарбитражную процедуру. Готовим с юристами соответствующие обращения к „Газпрому“. Есть некоторое время, в течение которого мы должны попытаться решить вопрос до арбитража, если не решим — новый арбитраж», — заявил Витренко.
Причина заключается в том, что российский «Газпром» платит меньше, чем должен по контракту без всяких оснований. Глава НАКа напомнил, что невыполнение «Газпромом» своих обязательств по контракту означает нарушение соглашения об урегулировании, согласно которому НАК отказался от претензий в начавшемся в 2018 году арбитраже на сумму 12,2 млрд долларов.
«Если они не выполняют обязательства „качай или плати“, то это означает, что они нарушают не только контракт на организацию транзита, но и соглашение об урегулировании. То есть это арбитраж не только на сумму недоплаты, но и на 12,2 млрд долларов, которые мы отозвали из арбитража», — подчеркнул Витренко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.