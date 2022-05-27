«Нафтогаз» начал передарбитражную процедуру против «Газпрома» — Finance.ua

«Нафтогаз» начал передарбитражную процедуру против «Газпрома»

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«Нафтогаз» начал передарбитражную процедуру против «Газпрома»

НАК «Нафтогаз Украины» приступил к предарбитражной процедуре из-за невыполнения «Газпромом» условия «качай или плати» по контракту на транзит газа, то есть неполной оплаты забронированных мощностей.

Об этом глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал в интервью « Интерфакс-Украина ».

«Мы уже начали предарбитражную процедуру. Готовим с юристами соответствующие обращения к „Газпрому“. Есть некоторое время, в течение которого мы должны попытаться решить вопрос до арбитража, если не решим — новый арбитраж», — заявил Витренко.

Причина заключается в том, что российский «Газпром» платит меньше, чем должен по контракту без всяких оснований. Глава НАКа напомнил, что невыполнение «Газпромом» своих обязательств по контракту означает нарушение соглашения об урегулировании, согласно которому НАК отказался от претензий в начавшемся в 2018 году арбитраже на сумму 12,2 млрд долларов.

«Если они не выполняют обязательства „качай или плати“, то это означает, что они нарушают не только контракт на организацию транзита, но и соглашение об урегулировании. То есть это арбитраж не только на сумму недоплаты, но и на 12,2 млрд долларов, которые мы отозвали из арбитража», — подчеркнул Витренко.

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