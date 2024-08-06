«Нафтогаз» изменил срок передачи показателей счетчиков — Finance.ua

«Нафтогаз» изменил срок передачи показателей счетчиков Сегодня 09:00 — Личные финансы

«Нафтогаз» изменил срок передачи показателей счетчиков

Срок передачи показаний продлен до 7 августа 2024 года включительно.

Об этом напоминает Нафтогаз.

«Теперь есть больше времени, чтобы спокойно передать свои показатели. Мы понимаем, что технические проблемы могли создать неудобства, поэтому сделали все возможное, чтобы вы не беспокоились и успели вовремя», — пишет компания.

В августе 2024 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр. Предложения поставщиков следующие

Также в Нафтогазе рассказали , какие регионы больше всего недоплачивают за газ. Состояние расчетов производителей тепловой энергии за потребленный природный газ за период с 1 мая 2021 года по 16 июля 2024 года является удовлетворительным, но не равномерным.

Самый высокий расчет в 100% демонстрируют: Закарпатская, Тернопольская, Полтавская, Волынская и Запорожская области. Высокий показатель также у Львовской области — 90,7%. Другие регионы имеют существенно более низкие показатели расчетов по поставкам газа.

Справка Finance.ua:

«Нафтогаз» запустил мощную скважину. Так, АО «Укргаздобыча», являющееся частью Группы Нафтогаз, ввело в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину с дебитом 274 тыс. куб. м газа в сутки. Ее особенность состоит в том, что плановый забой расположен непосредственно под населенным пунктом.

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