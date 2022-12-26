«Нафтогаз» договорился о дополнительной поставке в Украину почти полмиллиарда кубометров газа — Finance.ua

«Нафтогаз» договорился о дополнительной поставке в Украину почти полмиллиарда кубометров газа Сегодня 19:31 — Энергетика

«Нафтогаз» договорился о дополнительной поставке в Украину почти полмиллиарда кубометров газа

НАК «Нафтогаз Украины» договорился о дополнительной поставке почти полмиллиарда кубов газа.

Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

«Имеем новости на фронте энергетической дипломатии. Рад сообщить, что мы договорились о поставке почти полмиллиарда кубов газа: 350 млн куб. м от нашего важного партнера, норвежской нефтегазовой компании Equinor, и 100 млн куб. м от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов», — отметил Чернышев.

По его словам, в то же время для поддержки электрогенерации, страдающей от постоянных вражеских атак со стороны россии, Украине в этом году нужно еще чуть менее 2 млрд куб. м газа.

«Я очень рад, что мы сможем помочь с обеспечением Украины природным газом в течение зимы в этой чрезвычайной ситуации», — добавил Хельге Хаугане, старший вице-президент по газу и электроэнергии в Equinor.

Отметим, Кабинет Министров передал «Нафтогазу» 12,7 млрд гривен для закупки газа.

Напомним, 7 ноября оператор газохранилищ Украины компания «Укртрансгаз» начала отбор газа из хранилищ. К началу сезона отбора в украинских газохранилищах по оценке правительства удалось накопить 14,6 млрд куб. м газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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