«Нафтогаз» договорился о дополнительной поставке в Украину почти полмиллиарда кубометров газа — Finance.ua
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«Нафтогаз» договорился о дополнительной поставке в Украину почти полмиллиарда кубометров газа

Энергетика
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«Нафтогаз» договорился о дополнительной поставке в Украину почти полмиллиарда кубометров газа
«Нафтогаз» договорился о дополнительной поставке в Украину почти полмиллиарда кубометров газа
НАК «Нафтогаз Украины» договорился о дополнительной поставке почти полмиллиарда кубов газа.
Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.
«Имеем новости на фронте энергетической дипломатии. Рад сообщить, что мы договорились о поставке почти полмиллиарда кубов газа: 350 млн куб. м от нашего важного партнера, норвежской нефтегазовой компании Equinor, и 100 млн куб. м от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов», — отметил Чернышев.
По его словам, в то же время для поддержки электрогенерации, страдающей от постоянных вражеских атак со стороны россии, Украине в этом году нужно еще чуть менее 2 млрд куб. м газа.
«Я очень рад, что мы сможем помочь с обеспечением Украины природным газом в течение зимы в этой чрезвычайной ситуации», — добавил Хельге Хаугане, старший вице-президент по газу и электроэнергии в Equinor.
Отметим, Кабинет Министров передал «Нафтогазу» 12,7 млрд гривен для закупки газа.
Напомним, 7 ноября оператор газохранилищ Украины компания «Укртрансгаз» начала отбор газа из хранилищ. К началу сезона отбора в украинских газохранилищах по оценке правительства удалось накопить 14,6 млрд куб. м газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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