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Национальный банк в третий раз приглашает украинцев проверить свои знания по финансовой грамотности

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НБУ призывает проверить знания по финансовой грамотности
НБУ призывает проверить знания по финансовой грамотности
С 30 октября по 06 ноября Национальный банк Украины проведет Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности.
Эта ежегодная инициатива состоится уже в третий раз и традиционно приурочена ко Всемирному дню сбережений. Ее цель — помочь украинцам оценить собственные финансовые знания, определить направления для их усовершенствования и более уверенно принимать финансовые решения.
Пройти тест можно бесплатно на образовательном сайте по финансовой грамотности «Гаразд». Тестирование доступно всем желающим, однако вопросы ориентированы больше на аудиторию, имеющую опыт пользования финансовыми услугами (молодежь, взрослое население, люди старшего возраста).
Глава Национального банка Андрей Пышный отметил, что за годы проведения эта инициатива превратилась из пилотного проекта в устоявшуюся традицию, подтверждающую рост запроса на финансовые знания.
«Ежегодно все больше украинцев приобщаются к тестированию, и это убедительный маркер зрелости и ответственности нашего общества. Мы видим, как финансовая культура становится осознанным выбором. Украинцы понимают, что знания в сфере финансов влияют на благосостояние и финансовую безопасность. Тестирование предусматривает не экзамен, а дает практический инструмент для самороз реальной жизни чувствовать себя более уверенно и защищено», — отметил Андрей Пышный.
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Как будет проходить тестирование в этом году?

Тестирование состоит из 20 практических финансовых кейсов, охватывающих вопросы планирования бюджета, сбережений, использования финансовых услуг и защиты от платежного мошенничества. На его прохождение уйдет ориентировочно 20 минут.
После завершения участники смогут ознакомиться со своими результатами и получить подборку образовательных материалов для углубления финансовых знаний.
Кроме того, участники смогут приобщиться к активностям в социальных сетях и к розыгрышу подарков от Национального банка и партнеров. Для этого нужно поделиться результатами тестирования в социальных сетях или поучаствовать в TikTok-челендже, опубликовав креативное видео.
Более подробные условия участия в розыгрыше подарков доступны по ссылке, условия TikTok-челленджа — по ссылке.
Проведение Всеукраинского тестирования по финансовой грамотности является частью реализации Национальной стратегии развития финансовой грамотности до 2030 года.
Тестирование начато Национальным банком в 2024 году к 100-летию Всемирного дня сбережений. В первый год проведения к нему присоединились около 52 тыс. участников, а в 2025 — более 60 тыс. украинцев проверили свои знания, пройдя тест.
В этом году к проведению тестирования присоединятся более 80 партнеров из разных сфер, в частности, государственные и финансовые учреждения, молодежные и общественные организации, бизнес-компании, которые помогут распространить информацию о мероприятии и поощрить украинцев проверить свои знания по финансовой грамотности.
По материалам:
Finance.ua
НБУФинграмотность
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