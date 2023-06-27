Нацрегулятор повысил максимальные тарифы на электроэнергию для бизнеса почти вдвое — Finance.ua

Нацрегулятор повысил максимальные тарифы на электроэнергию для бизнеса почти вдвое Сегодня 12:03 — Энергетика

Нацрегулятор повысил максимальные тарифы на электроэнергию для бизнеса почти вдвое

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление, которым с 30 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

Об этом пишет Forbes.ua

Нацрегулятор с 30 июня на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) установил три уровня прайскепов для временных слотов в течение суток.

Для ночного периода, с 00:00 до 7:00, верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса вырос на 50% с 2000 до 3000 грн/МВт·ч.

Нацрегулятор повысил прайскеп для дневных часов с 7:00 до 19:00 на 25% с 4000 до 5000 грн/мВтч.

НКРЭКУ установила предельную цену для вечернего пика потребления электроэнергии, с 19:00 до 23:00, на 80% выше 4000, 7200 грн/МВт·ч.

Минимальная цена на РСВ и ВСР снизилась до 10 грн/МВт·час.

На балансирующем рынке максимальная предельная цена — 125% от цены РСВ, минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч.

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Ограничения цен на электричество для бизнеса действуют с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработала модель оптового рынка электроэнергии. Сейчас максимальная предельная цена или верхний прайскеп — 4000 грн за МВт·ч.

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