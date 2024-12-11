Нацполиция проводит следственные действия относительно возможных злоупотреблений чиновников Укрзализныци в международных перевозках — Finance.ua

Нацполиция проводит следственные действия относительно возможных злоупотреблений чиновников Укрзализныци в международных перевозках 11.12.2024, 10:13 — Криминал

Нацполиция проводит следственные действия относительно возможных злоупотреблений чиновников Укрзализныци в международных перевозках, Фото: Укрзалізниця

Нацполиция при содействии Укрзализныци проводит следственные действия по делу злоупотреблений чиновников с международными пассажирскими перевозками.

Укрзализныця. Об этом сообщают Нацполиция

«Речь идет об уголовном производстве, которое расследуется по фактам злоупотреблений группы должностных лиц подразделения Укрзализныци во время обслуживания и осуществления перевозок пассажиров поездами международного сообщения. Действия фигурантов привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже», — говорится в сообщении.

Следственные действия проводятся в Киеве и области. Целью правоохранителей является остановить деятельность преступной группы, «паразитировавшей» на рядовых железнодорожниках.

Так, правоохранители проводят следственные действия по местам проживания, вероятно, причастных служащих, в офисных помещениях структурного подразделения УЗ.

«Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия. Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и содействовать правоохранителям в исполнении ими служебных обязанностей», — добавили в полиции.

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