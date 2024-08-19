Национальный музей «Чернобыль» проведет реставрацию более чем за 75 млн грн за счет государственных средств — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Национальный музей «Чернобыль» проведет реставрацию более чем за 75 млн грн за счет государственных средств

Фондовый рынок
36
Национальный музей «Чернобыль» проведет реставрацию более чем за 75 млн грн за счет государственных средств
Национальный музей «Чернобыль» проведет реставрацию более чем за 75 млн грн за счет государственных средств
В Национальном музее «Чернобыль» на Подоле запланирована масштабная реставрация и капитальный ремонт с приспособлением к нуждам маломобильных категорий населения.
Об этом говорится на сайте Рrozorro.
Общая стоимость работ составит 75 390 384 гривны, которые будут финансироваться из государственного бюджета Украины.
Согласно тендерной документации, ремонтные работы будут включать обновление подвала, укрытия, фасада, крыши, этажей, чердака, проезда, лифтовой шахты, интерьера башни и крыльца. Основной объем работ намечен на фасадах здания.
Кроме того, предусмотрена замена окон, полов, сантехники, расширение дверей, установка бойлеров, а также работы с системой молниезащиты, пожарной сигнализацией и благоустройство территории. В общей сложности предусмотрено выполнение 1016 различных работ.
Ремонт и реставрационные работы планируется завершить до 31 декабря 2026 года, с условиями оплаты — наложенный платеж в течение 30 календарных дней.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.