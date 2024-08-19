Национальный музей «Чернобыль» проведет реставрацию более чем за 75 млн грн за счет государственных средств — Finance.ua

Национальный музей «Чернобыль» проведет реставрацию более чем за 75 млн грн за счет государственных средств Сегодня 12:43 — Фондовый рынок

Национальный музей «Чернобыль» проведет реставрацию более чем за 75 млн грн за счет государственных средств

В Национальном музее «Чернобыль» на Подоле запланирована масштабная реставрация и капитальный ремонт с приспособлением к нуждам маломобильных категорий населения.

Об этом говорится на сайте Рrozorro.

Общая стоимость работ составит 75 390 384 гривны, которые будут финансироваться из государственного бюджета Украины.

Согласно тендерной документации, ремонтные работы будут включать обновление подвала, укрытия, фасада, крыши, этажей, чердака, проезда, лифтовой шахты, интерьера башни и крыльца. Основной объем работ намечен на фасадах здания.

Кроме того, предусмотрена замена окон, полов, сантехники, расширение дверей, установка бойлеров, а также работы с системой молниезащиты, пожарной сигнализацией и благоустройство территории. В общей сложности предусмотрено выполнение 1016 различных работ.

Ремонт и реставрационные работы планируется завершить до 31 декабря 2026 года, с условиями оплаты — наложенный платеж в течение 30 календарных дней.

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