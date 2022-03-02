Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого — Finance.ua

Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого

Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого

Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией.

Нацбанк обращает внимание на то, что:

о кредитных каникулах нужно договориться непосредственно с банком. Однако, если заемщики имеют достаточный запас ресурсов, чтобы продолжать деятельность и обслуживать ссуды, следует продолжать платить;

кредитные каникулы — это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Кредитные каникулы — это только пауза, то есть отсрочка в расчетах клиента с банком во время военного положения в стране. Такой «перерыв» может касаться уплаты основной суммы кредита («тела» кредита) или начисленных процентов;

договоренность между банком и заемщиком является добровольной. Многие банки уже самостоятельно инициировали отсрочку оплаты по займам, эта информация доступна на их официальных сайтах. Если клиент чувствует, что из-за падения доходов «не тянет» кредит, следует обращаться в банк.

кредитные каникулы не уменьшают сумму вашего долга. Опция кредитных каникул не уменьшает сумму долга. Возможность отсрочки уплаты основной суммы кредита либо начисленных процентов по кредиту зависит от предложений конкретного банка.

За дополнительными деталями и условиями следует обращаться в банковское учреждение.

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