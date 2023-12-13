Национальный банк продал ипотечное имущество Белоцерковской ТЭЦ — Finance.ua

Национальный банк продал ипотечное имущество Белоцерковской ТЭЦ Сегодня 17:15 — Фондовый рынок

НБУ заключил соглашение о продаже переданного в ипотеку имущества ЧАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» Белоцерковской городской территориальной громаде.

Об этом сообщил регулятор.

Цена соглашения

Цена соглашения составила 298 562 956,00 грн, 4 декабря средства поступили на счет НБУ.

Продажа важного объекта энергетической инфраструктуры Белоцерковской территориальной громаде будет способствовать обеспечению его надлежащего функционирования в интересах горожан в течение отопительного сезона, а также скорейшему восстановлению всех генерирующих мощностей, в том числе через механизмы международной поддержки.

Ранее в Национальный банк поступило обращение от Кабинета Министров Украины, Министерства экономики Украины, Киевской областной военной администрации и Белоцерковского городского совета Киевской области с просьбой продать переданное в ипотеку Национальному банку имущество ЧАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» громаде г. Белая Церковь.

Учитывая общественную важность обеспечения тепловой энергией жилищного фонда и объектов инфраструктуры г. Белая Церковь, Правление НБУ в августе 2023 года согласовало соответствующее решение.

В то же время компания Mulready Ventures Limited, которая является одним из акционеров ЧАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» и связывается с Константином Жеваго, обратилась в Хозяйственный суд города Киева с заявлением об обеспечении иска, чтобы заблокировать продажу.

Хозяйственный суд города Киева 3 октября 2023 года частично удовлетворил это заявление и запретил Белоцерковскому городскому совету и его органам совершать действия по приобретению имущества ТЭЦ.

Не соглашаясь с определением суда об обеспечении иска, Национальный банк 6 октября 2023 года обжаловал его в суде апелляционной инстанции.

Северный апелляционный хозяйственный суд 21 ноября 2023 года удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка и отменил постановление об обеспечении иска. Следовательно, суд отменил ограничение возможности приобретения Белоцерковским городским советом недвижимого и движимого имущества Белоцерковской ТЭЦ.

Решение о подписании соглашения о продаже ЧАО «БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» территориальной громаде Белой Церкви было утверждено решением Правления НБУ 28 ноября 2023 года.

Соответствующее соглашение подписано 30 ноября 2023 года, а 6 декабря 2023 года активы были переданы новому владельцу.

Напомним, что на ипотечное имущество ЧАО «БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» было обращено взыскание Национальным банком в счет погашения задолженности АО «БАНК „ФИНАНСЫ И КРЕДИТ“ по кредиту рефинансирования путем продажи на основании статьи 38 Закона Украины».

Реализация такого права Национальным банком как ипотекодержателем состоялась по четкой процедуре и последовательности, которые определены ипотечным договором и Законом Украины «Об ипотеке», что также отвечает основной цели обеспечения удовлетворения требований ипотекодержателя.

Его цена определена независимым субъектом оценочной деятельности ООО Европейский центр консалтинга и оценки.

Отчеты об оценке переданного в ипотеку имущества ТЭЦ подтверждены положительными рецензиями экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков ОО Всеукраинский союз оценщиков земли и Фонда государственного имущества Украины.

Банк «Финансы и Кредит» в 2015 году привлек рефинансирование Национального банка под залог недвижимого и движимого имущества ПРаТ «БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

Поскольку обязательства по кредиту банком не были исполнены, Национальный банк в 2016 году обратился в суд с целью обращения взыскания на залоговое имущество путем его принудительной продажи в рамках процедуры исполнительного производства. В настоящее время судебное рассмотрение дела продолжается, однако нет решения суда, вступившего в законную силу.

В то же время статья 38 Закона Украины «Об ипотеке» позволяет урегулировать вопрос погашения долга во внесудебном порядке. Национальный банк воспользовался этим правом, чтобы помочь громаде г. Белая Церковь не только пройти отопительный сезон, но и в дальнейшем стабильно снабжать город теплом. После получения соответствующих обращений от Кабинета Министров Украины, Министерства экономики Украины, Киевской областной военной администрации и Белоцерковского городского совета Киевской области Национальный банк согласовал продажу залогового имущества.

На сегодняшний день общий объем остатка задолженности банка «Финансы и Кредит» перед Национальным банком по кредитам рефинансирования составляет 5,9 млрд грн.

Национальный банк Украины 17 сентября 2015 года принял решение об отнесении банка «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных.

На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел долей в размере 97,67% акций.

Процесс реализации активов компаний Константина Жеваго продолжается. Имущество Белоцерковской ТЭЦ — один из первых проданных крупных активов должников.

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