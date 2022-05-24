Национальная полиция Украины получила еще 100 кроссоверов Renault Duster — Finance.ua

Национальная полиция Украины получила еще 100 кроссоверов Renault Duster

Национальная полиция Украины получила еще 100 кроссоверов Renault Duster

Компания Renault в Украине обеспечила поставку 100 кроссоверов Renault Duster для всевозможных нужд Национальной полиции Украины.

Национальная полиция уже давно использует Renault Duster в своих разнообразных подразделениях. Но важно в этой новости то, что это первая поставка автомобилей в страну с начала войны.

Для нужд патрулирования часть «Дастеров» переделали в соответствии со стандартами Нацполиции — нанесли пленку на кузов, оборудовали спецсигналами, рациями и т.д. Для других подразделений автомобили остались без обозначений.

Renault Duster — современный кроссовер с мощным дизайном. С момента дебюта в 2010 году модель Duster покорила пользователей своей надежностью и функциональностью. Duster приятно удивляет своими внедорожными качествами, технологичностью и комфортом. Этот прочный и комфортный кроссовер является незаменимым спутником в повседневных задачах в городе, за городом или в путешествиях.

Как сообщалось, ранее Нацполиция неоднократно покупала спецавтомобили на базе кроссоверов Renault Duster. В частности, одной из последних стала поставка снабжение компанией «Спец-Ком-Сервис» — дилером Renault в Украине летом прошлого года 300 автомобилей по цене 560 тыс. грн за единицу.

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