Начал работать новый сервис для поиска горючего: Водительский сервис Украины (VSU bot) — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Начал работать новый сервис для поиска горючего: Водительский сервис Украины (VSU bot) Сегодня 16:05 — Личные финансы

Начал работать новый сервис для поиска горючего: Водительский сервис Украины (VSU bot)

Украинская IT-компания (команда разработчиков сервисов Gravitec.net и Piar.io) создала новый супер-быстрый и удобный способ поиска горючего, который объединяет преимущества всех ранее созданных сервисов!

Это Telegram-бот "VSU (Водительский сервис Украины) ( https://t.me/DriverServiceUABot ), который собирает информацию не только от АЗС, но и от автомобилистов, а также по запросу пользователя мониторит наличие горючего и уведомляет его о всех обновлениях. К тому же, VSU bot ведет Telegram-канал ( https://t.me/DriverServiceUAInfo ) по всем городам Украины с возможностью комментирования.

Как это работает?

Пользователь, который ищет горючее, вносит данные для постоянного мониторинга (тип горючего, свою локацию), и как только появляется информация по запросу, бот отправляет сообщение. Пользователь может дополнительно проверить полученную информацию по отзывам в Telegram-канале.

VSU bot работает и в другую сторону — автомобилисты, ожидающие в очереди на заправке, вносят информацию о наличии горючего в бот с помощью простого интерфейса. Город, заправка и его адрес определяются автоматически. Пользователю достаточно выбрать из списка тип горючего, его цену и протяженность очереди. Бот разрабатывает информацию и добавляет ее в Telegram-канал, где пользователи в реальном времени могут добавлять комментарии к опубликованному сообщению.

Как пользоваться ботом?

Чтобы начать мониторинг горючего:

перейдите по ссылке — https://t.me/DriverServiceUABot

нажмите кнопку «Мониторинг»

следуйте подсказкам бота

Смотреть видео-инструкцию:

Чтобы сообщить о наличии горючего на АЗС:

перейдите по ссылке — https://t.me/DriverServiceUABot

нажмите кнопку «Сообщить о горючем»

следуйте подсказкам бота

Смотреть видео-инструкцию:

Какие результаты работы сервиса?

Только за первые два дня работы бот отправил более 5593 сообщений пользователям в Киеве:

1367 сообщений о том, что в очереди менее 10 автомобилей;

2543 сообщения о появлении А-95 бензина;

1804 сообщения о появлении дизельного топлива;

1246 сообщений о появлении газа.

Каковы преимущества по сравнению с другими сервисами поиска горючего, такими как Lun.ua, PetrolAlertUA, Telegram-чат городов?

Удобный интерфейс для поиска, позволяющий экономить время и ресурс устройства пользователя.

Автоматическое и моментальное получение информации о топливе в соответствии с запросом и возможность проверить его актуальность в Telegram-канале.

Не нужно вручную искать наличие горючего на карте и загружать много информации, как и читать длинные списки комментариев в Telegram-чатах/каналах по отдельным городам.

Дополнительно. VSU bot — один из наиболее оперативных каналов получения агрегированной информации от АЗС и водителей. В бот ежеминутно добавляются данные, полученные от АЗС об изменениях наличия горючего. По словам разработчиков, в ближайшие недели функциональность сервиса будет значительно расширена. Например, будут добавлены персональные фильтры по отдельным участкам города (на основе geo-позиционирования), а также подписка на обновление данных по конкретным АЗС. Будет предоставлена возможность добавлять данные о тех АЗС, которых нет в базе робота. Появится информация по статусу «горючее закончилось», а также многое другое, что поможет водителям как можно быстро и просто находить нужное топливо по своим собственным параметрам.

Начать мониторить горючее можно по этой ссылке

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