Начал работать новый сервис для поиска горючего: Водительский сервис Украины (VSU bot) — Finance.ua
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Начал работать новый сервис для поиска горючего: Водительский сервис Украины (VSU bot)

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Начал работать новый сервис для поиска горючего: Водительский сервис Украины (VSU bot)
Начал работать новый сервис для поиска горючего: Водительский сервис Украины (VSU bot)
Украинская IT-компания (команда разработчиков сервисов Gravitec.net и Piar.io) создала новый супер-быстрый и удобный способ поиска горючего, который объединяет преимущества всех ранее созданных сервисов!
Это Telegram-бот "VSU (Водительский сервис Украины) (https://t.me/DriverServiceUABot), который собирает информацию не только от АЗС, но и от автомобилистов, а также по запросу пользователя мониторит наличие горючего и уведомляет его о всех обновлениях. К тому же, VSU bot ведет Telegram-канал (https://t.me/DriverServiceUAInfo) по всем городам Украины с возможностью комментирования.
Как это работает?
Пользователь, который ищет горючее, вносит данные для постоянного мониторинга (тип горючего, свою локацию), и как только появляется информация по запросу, бот отправляет сообщение. Пользователь может дополнительно проверить полученную информацию по отзывам в Telegram-канале.
VSU bot работает и в другую сторону — автомобилисты, ожидающие в очереди на заправке, вносят информацию о наличии горючего в бот с помощью простого интерфейса. Город, заправка и его адрес определяются автоматически. Пользователю достаточно выбрать из списка тип горючего, его цену и протяженность очереди. Бот разрабатывает информацию и добавляет ее в Telegram-канал, где пользователи в реальном времени могут добавлять комментарии к опубликованному сообщению.
Как пользоваться ботом?
Чтобы начать мониторинг горючего:
  • перейдите по ссылке — https://t.me/DriverServiceUABot
  • нажмите кнопку «Мониторинг»
  • следуйте подсказкам бота
Смотреть видео-инструкцию:
https://t.me/DriverServiceUAInfo/45
Чтобы сообщить о наличии горючего на АЗС:
  • перейдите по ссылке — https://t.me/DriverServiceUABot
  • нажмите кнопку «Сообщить о горючем»
  • следуйте подсказкам бота
Смотреть видео-инструкцию:
https://t.me/DriverServiceUAInfo/46
Какие результаты работы сервиса?
Только за первые два дня работы бот отправил более 5593 сообщений пользователям в Киеве:
  • 1367 сообщений о том, что в очереди менее 10 автомобилей;
  • 2543 сообщения о появлении А-95 бензина;
  • 1804 сообщения о появлении дизельного топлива;
  • 1246 сообщений о появлении газа.
Каковы преимущества по сравнению с другими сервисами поиска горючего, такими как Lun.ua, PetrolAlertUA, Telegram-чат городов?
  • Удобный интерфейс для поиска, позволяющий экономить время и ресурс устройства пользователя.
  • Автоматическое и моментальное получение информации о топливе в соответствии с запросом и возможность проверить его актуальность в Telegram-канале.
  • Не нужно вручную искать наличие горючего на карте и загружать много информации, как и читать длинные списки комментариев в Telegram-чатах/каналах по отдельным городам.
Дополнительно. VSU bot — один из наиболее оперативных каналов получения агрегированной информации от АЗС и водителей. В бот ежеминутно добавляются данные, полученные от АЗС об изменениях наличия горючего. По словам разработчиков, в ближайшие недели функциональность сервиса будет значительно расширена. Например, будут добавлены персональные фильтры по отдельным участкам города (на основе geo-позиционирования), а также подписка на обновление данных по конкретным АЗС. Будет предоставлена возможность добавлять данные о тех АЗС, которых нет в базе робота. Появится информация по статусу «горючее закончилось», а также многое другое, что поможет водителям как можно быстро и просто находить нужное топливо по своим собственным параметрам.
Начать мониторить горючее можно по этой ссылке.
По материалам:
gravitec.net
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