Нацбанк ввел в обращение новую серебряную монету «Архистратиг Михаил» (фото) — Finance.ua
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Нацбанк ввел в обращение новую серебряную монету «Архистратиг Михаил» (фото)

Личные финансы
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Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету «Архистратиг Михаил».
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Памятная монета посвящена архангелу, который является одним из самых уважаемых библейских персонажей и именуется как архистратиг-главнокомандующий. Архангел Михаил — неизменный борец с силами зла, защитник веры, покровитель воинов, которые борются за праведное дело и защищают добро. Сегодня его образ присутствует в атрибутике украинских десантников и снова олицетворяет борьбу с силами зла», — говорится в сообщении.
Нацбанк ввел в обращение новую серебряную монету «Архистратиг Михаил» (фото)
Серебряная монета номиналом в 10 гривен выпущена тиражом 5000 штук.
По материалам:
Finance.ua
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