Нацбанк ввел в обращение новую серебряную монету «Архистратиг Михаил» (фото) — Finance.ua

Нацбанк ввел в обращение новую серебряную монету «Архистратиг Михаил» (фото) Сегодня 12:36 — Личные финансы

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету «Архистратиг Михаил».

Об этом сообщила пресс-служба регулятора

«Памятная монета посвящена архангелу, который является одним из самых уважаемых библейских персонажей и именуется как архистратиг-главнокомандующий. Архангел Михаил — неизменный борец с силами зла, защитник веры, покровитель воинов, которые борются за праведное дело и защищают добро. Сегодня его образ присутствует в атрибутике украинских десантников и снова олицетворяет борьбу с силами зла», — говорится в сообщении.

Серебряная монета номиналом в 10 гривен выпущена тиражом 5000 штук.

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