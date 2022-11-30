Нацбанк ввел в обращение набор монет «Государственные символы Украины» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк ввел в обращение набор монет «Государственные символы Украины»

227
Национальный банк ввел в обращение набор из трех памятных монет «Наш герб», «Наш стяг» и «Наш гімн».
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Набор из трех памятных монет «Государственные символы Украины» посвящен главным атрибутам государства, символам Украины, в которых воплощается национальная идея, отражается непрерывность государственного исторического процесса. Наши символы вещают миллионам украинцев о славе прадедов.
Нацбанк ввел в обращение набор монет «Государственные символы Украины»
Трезубец как знак Киевского государства Владимира Великого символизирует непрерывность исторического развития Украинского народа. Песня «Еще не умерла Украина» за полтора столетия стала мощным символом борьбы за независимость и национальным гимном. Сочетание синего и желтого цветов, которое издавна использовалось украинцами для собственной идентичности, — это цвета чистого неба и пшеничного поля, официально утвержденные еще на флаге Украинской Народной Республики.
В набор входят памятные монеты «Наш герб», «Наш стяг», «Наш гімн».

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.