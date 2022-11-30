Нацбанк ввел в обращение набор монет «Государственные символы Украины» — Finance.ua

Нацбанк ввел в обращение набор монет «Государственные символы Украины» Вчера 12:10

Национальный банк ввел в обращение набор из трех памятных монет «Наш герб», «Наш стяг» и «Наш гімн».

Набор из трех памятных монет «Государственные символы Украины» посвящен главным атрибутам государства, символам Украины, в которых воплощается национальная идея, отражается непрерывность государственного исторического процесса. Наши символы вещают миллионам украинцев о славе прадедов.

Трезубец как знак Киевского государства Владимира Великого символизирует непрерывность исторического развития Украинского народа. Песня «Еще не умерла Украина » за полтора столетия стала мощным символом борьбы за независимость и национальным гимном. Сочетание синего и желтого цветов, которое издавна использовалось украинцами для собственной идентичности, — это цвета чистого неба и пшеничного поля, официально утвержденные еще на флаге Украинской Народной Республики.

В набор входят памятные монеты «Наш герб», «Наш стяг», «Наш гімн».

Укрінформ По материалам:

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