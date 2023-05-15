Нацбанк ввел ряд новых правил, касающихся платежной инфраструктуры — Finance.ua
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Нацбанк ввел ряд новых правил, касающихся платежной инфраструктуры

Казна и Политика
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Нацбанк ввел ряд новых правил, касающихся платежной инфраструктуры
Нацбанк ввел ряд новых правил, касающихся платежной инфраструктуры
Национальный банк обновил порядок предъявления требований и применения мер воздействия к объектам оверсайта платежной инфраструктуры в соответствии с требованиями Закона Украины «О платежных услугах».
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Действие этого порядка распространяется на объекты оверсайта платежной инфраструктуры, к которым относятся:
  • операторы платежных систем (резиденты и нерезиденты), расчетные банки, технологические операторы платежных услуг, участники платежных систем в части соблюдения ими законодательства Украины, регулирующего деятельность платежных систем, предоставления услуг технологическими операторами платежных услуг;
  • поставщики платежных услуг в части использования (обслуживания) ими платежных инструментов, платежных схем, электронных денег, взаимодействия с другими участниками платежного рынка;
  • эмитенты электронных денег в части выпуска и использования электронных денег.
В частности, Национальный банк:
  • определил основания и порядок предъявления требований к объектам оверсайта по устранению ими нарушений требований законодательства Украины, регулирующего деятельность платежных систем, использования платежных схем, операций с платежными инструментами, электронными деньгами в части обеспечения непрерывного и надежного функционирования платежной инфраструктуры;
  • установил перечень мер воздействия, которые Национальный банк имеет право применять, а также общие основания, сроки и критерии применения мер воздействия на объекты оверсайта;
  • определил перечень объектов оверсайта, к которым могут применяться меры воздействия за нарушение требований законодательства Украины;
  • ввел право Национального банка продлевать срок выполнения меры воздействия во время действия военного положения;
  • установил требования к документам, подаваемым объектом оверсайта в Национальный банк во исполнение решения о применении к такому объекту меры воздействия;
  • урегулировал критерии и порядок выполнения объектами оверсайта мер воздействия.
Перечень мер воздействия, которые Национальный банк имеет право применять к объектам оверсайта, включает:
1) письменное предупреждение;
2) наложение штрафа;
3) временный, до устранения нарушения, запрет предоставления одной или более платежных услуг;
4) временное, до устранения нарушения, отстранение должностного лица от должности;
5) временная, до устранения нарушения, остановка действия лицензии на предоставление финансовых платежных услуг (далее — лицензия);
6) отзыв лицензии и исключение из Реестра платежной инфраструктуры (далее — Реестр);
7) исключение из Реестра.
Национальный банк впервые регламентировал на уровне нормативно-правового акта порядок наложения штрафов именно на юридические лица, являющиеся объектами оверсайта. Также ранее к объектам оверсайта не применялись меры воздействия, предусмотренные пунктами 4−6.
Меры воздействия могут применяться Национальным банком в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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