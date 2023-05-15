Нацбанк ввел ряд новых правил, касающихся платежной инфраструктуры — Finance.ua

Нацбанк ввел ряд новых правил, касающихся платежной инфраструктуры Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Нацбанк ввел ряд новых правил, касающихся платежной инфраструктуры

Национальный банк обновил порядок предъявления требований и применения мер воздействия к объектам оверсайта платежной инфраструктуры в соответствии с требованиями Закона Украины «О платежных услугах».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Действие этого порядка распространяется на объекты оверсайта платежной инфраструктуры, к которым относятся:

операторы платежных систем (резиденты и нерезиденты), расчетные банки, технологические операторы платежных услуг, участники платежных систем в части соблюдения ими законодательства Украины, регулирующего деятельность платежных систем, предоставления услуг технологическими операторами платежных услуг;

поставщики платежных услуг в части использования (обслуживания) ими платежных инструментов, платежных схем, электронных денег, взаимодействия с другими участниками платежного рынка;

эмитенты электронных денег в части выпуска и использования электронных денег.

В частности, Национальный банк:

определил основания и порядок предъявления требований к объектам оверсайта по устранению ими нарушений требований законодательства Украины, регулирующего деятельность платежных систем, использования платежных схем, операций с платежными инструментами, электронными деньгами в части обеспечения непрерывного и надежного функционирования платежной инфраструктуры;

установил перечень мер воздействия, которые Национальный банк имеет право применять, а также общие основания, сроки и критерии применения мер воздействия на объекты оверсайта;

определил перечень объектов оверсайта, к которым могут применяться меры воздействия за нарушение требований законодательства Украины;

ввел право Национального банка продлевать срок выполнения меры воздействия во время действия военного положения;

установил требования к документам, подаваемым объектом оверсайта в Национальный банк во исполнение решения о применении к такому объекту меры воздействия;

урегулировал критерии и порядок выполнения объектами оверсайта мер воздействия.

Перечень мер воздействия, которые Национальный банк имеет право применять к объектам оверсайта, включает:

1) письменное предупреждение;

2) наложение штрафа;

3) временный, до устранения нарушения, запрет предоставления одной или более платежных услуг;

4) временное, до устранения нарушения, отстранение должностного лица от должности;

5) временная, до устранения нарушения, остановка действия лицензии на предоставление финансовых платежных услуг (далее — лицензия);

6) отзыв лицензии и исключение из Реестра платежной инфраструктуры (далее — Реестр);

7) исключение из Реестра.

Национальный банк впервые регламентировал на уровне нормативно-правового акта порядок наложения штрафов именно на юридические лица, являющиеся объектами оверсайта. Также ранее к объектам оверсайта не применялись меры воздействия, предусмотренные пунктами 4−6.

Меры воздействия могут применяться Национальным банком в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения.

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