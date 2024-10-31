Нацбанк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2024—2025 годах — Finance.ua

Нацбанк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2024—2025 годах Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Нацбанк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2024—2025 годах

Национальный банк Украины прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 4,0%. Прогноз улучшен по сравнению с июлем (3,7%).

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге на Youtube

По прогнозу НБУ, в 2025 году экономика вырастет на 4,3% (предыдущий прогноз — 4,1%), в 2026 году ВВП увеличится на 4,6% (предыдущий прогноз — 4,8%).

Как отметил Пышный, рост экономики продолжается, хоть и остается ограниченным из-за влияния войны. Волны атак рф на энергетическую инфраструктуру, оживление миграции и нехватка трудовых ресурсов тормозили восстановление экономики, однако реальный ВВП в дальнейшем рос — как во II, так и в III кварталах 2024 года.

«Меньший, чем ожидалось, дефицит электроэнергии и несколько более высокие урожаи ранних зерновых культур позволили НБУ повысить прогноз роста реального ВВП в 2024 году — до 4%», — сказал он.

Пышный заявил, что значительные бюджетные стимулы, подкрепленные существенными объемами международного финансирования, увеличение доходов домохозяйств, а также наращивание выпуска в растениеводстве и устойчивый внешний спрос, будут способствовать дальнейшему росту украинской экономики — на 4,3−4,6% в 2025—2026 годах.

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