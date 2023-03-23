Нацбанк Украины завоевал еще одну награду Central Banking Awards — Finance.ua

Нацбанк Украины завоевал еще одну награду Central Banking Awards Сегодня 11:10

Нацбанк Украины завоевал еще одну награду Central Banking Awards

Currency Manager. Награду в этой номинации преимущественно получают центробанки за достижения в управлении обращением наличных денег. Национальный банк Украины вместе с Национальным банком Польши стали победителями международной премии Central Banking Awards в номинации . Награду в этой номинации преимущественно получают центробанки за достижения в управлении обращением наличных денег.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В этом году вместе с признанием Национального банка Украины центральным банком года и наградой за инициативу в сфере платежной и рыночной инфраструктуры судейская коллегия Central Banking Awards также оценила совместные усилия украинского и польского центробанков по разработке механизма экстренного обмена наличной гривны на местную валюту для украинских граждан, вынужденных покинуть свои дома и спасаться от войны за границей.

Как комментируют победу в Нацбанке Украины

«Эта награда от Central Banking подчеркивает направленность Национального банка Украины на защиту украинских граждан в сотрудничестве с иностранными партнерами. Мы не могли оставить на произвол судьбы в сверхсложных условиях миллионы наших людей, в основном женщин с детьми, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за риска безопасности. Имея при себе минимум вещей и только наспех взятую наличную гривну, они столкнулись с невозможностью обменять ее по справедливому курсу на местную валюту. Поэтому мы сразу начали искать механизмы решения этой проблемы», — прокомментировал заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук.

Понимая сложность ситуации, Национальный банк Украины в первые дни полномасштабной войны начал коммуникацию с центральными банками стран-соседей, принявшими украинских переселенцев, для поиска механизма обмена гривны на местную валюту. В то же время первоочередной задачей было заключение соглашения об обмене с Национальным банком Польши, ведь именно в эту страну выехало больше украинцев. Как свидетельствуют данные ООН, за первый месяц полномасштабной войны украинскую границу пересекли около 3,5 млн граждан, в том числе около 2 млн украинцев выехали в Польшу.

В результате уже через месяц с начала полномасштабного вторжения Национальному банку Украины совместно с Национальным банком Польши удалось запустить обмен наличной гривны на злотые в Польше.

«Это было первое подобное соглашение между НБУ и иностранным центробанком. Кроме того, результатом нашего партнерства с Национальным банком Польши стала беспрецедентная по своему масштабу программа обмена наличной гривны, реализованная совместно с еще девятью центробанками европейских стран, и именно в то время, когда она была самой востребованной», — сказал Сергей Николайчук.

Как следствие, Национальному банку Украины постепенно удалось заключить еще девять соглашений и запустить обмен наличной гривны в Германии, Швеции, Швейцарии, Литве, Нидерландах, Бельгии, Латвии, Италии и Мальте.

Справка Finance.ua:

английское издательство Central Banking было основано в 1990 году. В частности, оно занимается изданием одноименного профильного журнала для центробанкиров, который читают работники более ста центральных банков мира, а также ежегодной наградой Central Banking Awards;

Central Banking Awards состоит из 26 номинаций, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 участников финансового рынка;



два года назад, в 2021 году, Национальный банк Украины уже получал эту международную награду Central Banking Awards в номинации Currency Manager — за масштабную оптимизацию банкотно-монетного ряда гривны и осовременивание национальной валюты, проведенные на протяжении 2014–2020 годов в Украине;



по итогам премии Central Banking Awards Национальный банк Украины также победил в номинациях «Центральный банк года» и «Инициатива в сфере платежной и рыночной инфраструктуры».



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