Нацбанк раскритиковал международные банки, которые остаются в россии — Finance.ua

Нацбанк раскритиковал международные банки, которые остаются в россии
Национальный банк Украины продолжает искать новые направления усиления санкционного давления на агрессора во взаимодействии с международными партнерами.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
«НБУ неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории рф и беларуси», — сказано в сообщении.
Такие обращения были направлены по адресам Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводились встречи с руководством и акционерами указанных групп, в рамках которых НБУ еще раз получил заверение, что они «продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в россии, включая варианты выхода из этого рынка».
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«Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса на пути принятия окончательных решений по выходу из российского рынка. Считаем это недопустимым», — заявляет регулятор.
Последняя информация, появившаяся в публичном поле, о предоставлении банками, входящими в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников так называемой «специальной военной операции» — очередное свидетельство того, что сделанные заявления отличаются от фактического состояния дел. Они остаются активными участниками банковского рынка рф, конкурируя за увеличение кредитных портфелей. В своих материалах банки открыто используют названия лнр и днр как отдельных субъектов, фактически проявляя толерантность по отношению к дерзкому нарушению россией международного права.
«Поэтому Национальный банк обратится с запросами в соответствующие правительства и регуляторы для инициирования ответной реакции на вышеупомянутые действия международных финансовых групп», — добавили в НБУ.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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