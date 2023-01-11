Нацбанк раскритиковал международные банки, которые остаются в россии — Finance.ua

Нацбанк раскритиковал международные банки, которые остаются в россии Сегодня 11:16 — Фондовый рынок

Нацбанк раскритиковал международные банки, которые остаются в россии

Национальный банк Украины продолжает искать новые направления усиления санкционного давления на агрессора во взаимодействии с международными партнерами.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«НБУ неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории рф и беларуси», — сказано в сообщении.

Такие обращения были направлены по адресам Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводились встречи с руководством и акционерами указанных групп, в рамках которых НБУ еще раз получил заверение, что они «продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в россии, включая варианты выхода из этого рынка».

«Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса на пути принятия окончательных решений по выходу из российского рынка. Считаем это недопустимым», — заявляет регулятор.

Последняя информация, появившаяся в публичном поле, о предоставлении банками, входящими в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников так называемой «специальной военной операции» — очередное свидетельство того, что сделанные заявления отличаются от фактического состояния дел. Они остаются активными участниками банковского рынка рф, конкурируя за увеличение кредитных портфелей. В своих материалах банки открыто используют названия лнр и днр как отдельных субъектов, фактически проявляя толерантность по отношению к дерзкому нарушению россией международного права.

«Поэтому Национальный банк обратится с запросами в соответствующие правительства и регуляторы для инициирования ответной реакции на вышеупомянутые действия международных финансовых групп», — добавили в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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