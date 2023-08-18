Нацбанк признал прозрачной структуру собственности Sense Bank — Finance.ua
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Нацбанк признал прозрачной структуру собственности Sense Bank

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Структура собственности Sense Bank приведена к требованиям регулятора и признана НБУ полностью прозрачной. Такое решение было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной системы.
«После перехода Sense Bank в государственную собственность команда финучреждения делает все необходимое для того, чтобы как можно скорее закрыть все юридические вопросы и возобновить полноценную работу банка, наращивать кредитование и улучшать обслуживание клиентов», — подчеркивает Елена Зубченко, исполняющая обязанности Председателя Правления Sense Bank.
Напомним, что с 22 июля 2023 года Sense Bank перешел в собственность государства в лице Министерства финансов Украины.
Sense Bank — государственный банк, один из системно важных банков Украины со 132 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 58 тыс юридических лиц и 86 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.
По материалам:
Сенс Банк
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