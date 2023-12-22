Нацбанк презентовал набор памятных монет «Щедрик — колядка дзвонів» — Finance.ua
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Нацбанк презентовал набор памятных монет «Щедрик — колядка дзвонів»

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Нацбанк презентовал набор памятных монет «Щедрик — колядка дзвонів»
Нацбанк презентовал набор памятных монет «Щедрик — колядка дзвонів», Фото: НБУ
НБУ представил набор памятных монет, посвященных музыкальному символу Рождества. Тираж набора — до 5000 штук.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Набор из трех серебряных памятных монет „Щедрик — колядка дзвонів“ продолжает серию „Українська спадщина“ и посвящен одному из национальных музыкальных символов Украины — всемирно известной колядке „Щедрик“ в обработке композитора Николая Леонтовича», — говорится в сообщении.

Дизайн монет

Каждая из трех монет, входящих в набор, выполнена в форме колокольчика, имеет номинал 10 гривен и изготовлена ​​из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г (каждая).
Фото: НБУ
Фото: НБУ
На аверсе центральной монеты набора изображен вертеп с рождественской звездой — культурный феномен, сохраняющий глубокие украинские традиции. На аверсе двух других монет размещены сборные композиции ангелов, которые символизируют чистоту, силу, Божью помощь, защиту и свет праздника Рождества, а также строки из песни «Щедрик».
На реверсе центральной монеты размещена стилизованная композиция первого исполнения «Щедрика» хором под руководством дирижера Александра Кошица в 1922 году в Карнеги-холле, над хором — силуэт ласточки, которая является главным персонажем песни. На реверсе двух других монет изображены стилизованные цветные флаги Украины и США, композиция исторических культовых сооружений Киева и Нью-Йорка и золотистый кружевной фон с колокольчиками, что символизирует наполнение пространства волшебными звуками мелодии колядки.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Монеты из набора щедро украшены тампопечатью (цветная печать), локальной позолотой (содержимое золота в чистоте не менее 0,003 г) и вставками камешков (кубический оксид циркония диаметром 1,5 мм).
Их дизайн создали художники художественной группы «АртТриум»: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Реализация монет

Реализация набора памятных монет «Щедрик — колядка дзвонів» будет осуществляться интернет-магазином нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк) в 2024 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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