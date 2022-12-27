НАБУ завершило расследование хищения 18 миллионов гривен при строительстве жилья для военных под Киевом — Finance.ua

НАБУ завершило расследование хищения 18 миллионов гривен при строительстве жилья для военных под Киевом Сегодня 19:30 — Криминал

НАБУ завершило расследование хищения 18 миллионов гривен при строительстве жилья для военных под Киевом, Фото: САП

Национальное антикоррупционное бюро завершило следствие по делу по подозрению бывшей руководительницы департамента капитального строительства Министерства обороны, которая является депутатом одного из областных советов, и директора фирмы-застройщика в служебном подлоге и растрате более 18 миллионов гривен при строительстве квартир для военных.

Об этом говорится в сообщении НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры . Фигурантам инкриминируется часть 5 статьи 191 и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса. Прокурор САП поручил детективам открыть стороне защиты материалы дела для ознакомления.

Следствие установило, что исполняющая обязанности директора департамента капитального строительства Минобороны вместе с сообщником создали условия для перечисления весной 2015 года свыше 18,66 миллиона гривен компании-застройщику за якобы готовые для вселения военнослужащих и их семей 96 квартир в доме в Киево-Святошинском Киевской области.

На самом же деле дом и дома в нем на тот момент, как выяснили детективы НАБУ, не были достроены, без внутренней отделки, без подведенных коммуникаций, что делало их непригодными для проживания. Подозреваемая фактически подделала необходимые для перечисления средств документы, внеся недостоверные сведения о состоянии готовности жилья.

«Инициатором схемы НАБУ и САП считают чиновника МОУ. В частности, он подал в Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Киевской области декларацию о готовности объекта к эксплуатации, хотя строительство на тот момент не было завершено. Это способствовало совершению преступления», — указывают в НАБУ.

Расследование этих фактов начала еще осенью 2015 года Главная военная прокуратура, которая, несмотря на наличие экономической экспертизы, подтвердившей ущерб государству, в октябре 2017 года закрыла дело.

Через три года жилье в строй так и не было введено, и летом 2020 года в НАБУ обратилось по этому поводу Минобороны. Детективы НАБУ исследовали тему и увидели признаки преступления, реанимировав дело.

В ноябре 2020 года подследственность в нем была определена НАБУ. В дальнейшем были проведены необходимые следственные действия, благодаря которым собраны доказательства для уведомления в октябре 2022 года о подозрении чиновницы Минобороны и ее сообщника.

Діло По материалам:

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