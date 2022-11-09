На зарплаты ВСУ потратили уже почти полтриллиона гривен — Finance.ua

На зарплаты ВСУ потратили уже почти полтриллиона гривен
По состоянию на 3 ноября Минобороны профинансировало зарплаты военным на сумму 496,9 миллиарда гривен.
Член финансового комитета Рады, нардеп Ярослав Железняк отметил в Telegram, что это в 8,1 раза больше, чем за весь 2021 год.
По его словам, за апрель-июль потребности Генштаба ВСУ в обеспечении возросли в 4 раза.
За указанный период для обеспечения тыловых нужд военных и работников ВСУ Минобороны заключило 641 соглашение на сумму 96,06 миллиарда гривен:
- продовольствие — 24,6 миллиарда гривен
- одежда, обувь и другие вещи — 24,08 миллиарда гривен
- топливо и смазочные материалы — 7,7 миллиарда гривен.
Напомним, 27 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что заработная плата отечественных военнослужащих будет составлять 100 тыс. грн в месяц до конца войны.
Государственным бюджетом на 2023 год сохранены все имеющиеся выплаты и надбавки для военнослужащих, однако о повышении заработных плат пока речь не идет.
Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько 🧐
Поделиться новостью