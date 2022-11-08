Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение — Finance.ua

Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение

Президент Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию в Украине. Это касается и военного положения.

Соответствующие законопроекты зарегистрировали 8 ноября под регистрационными номерами 8189 8190 . На данный момент они переданы на рассмотрение.

Текста самих законопроектов еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить, пока не известны. Впрочем, в Раде уже предположили, что речь может идти о 90 днях.

«На ближайшем пленарном заседании будет снова продлено военное положение и всеобщая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продления будет снова на 90 дней», — написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Что означает военное положение в стране

Во время военного положения могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств.

Кроме того, могут ввести трудовую повинность или обязательные общественно полезные работы, или принудительное отчуждение частного имущества. Возможен также переход различных учреждений и организаций всех форм собственности на работу в пользу обороны.

Возможен запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений, ведущих работу против независимости Украины.

Во время военного положения невозможно прекратить полномочия президента, Верховной Рады, правительства, судов, омбудсмена и других органов власти. Нельзя внести изменения в Конституцию и провести выборы.

Согласно закону, во время военного положения власти и в частности военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.

Также в Украине могут запретить проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций и других массовых мероприятий. Может ограничиваться право на свободное передвижение.

Справка Finance.ua:

военное положение в Украине было введено в первый день полномасштабного вторжения россии — 24 февраля 2022;



сейчас военное положение действует до 21 ноября.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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